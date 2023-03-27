Евгения Медведева: «У Малинина еще все впереди, просто нужно работать над второй оценкой. Компонентное, красивое катание пока что хромает»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США мужское катание Евгения Медведева Нэтан Чен Илья Малинин Фигурное катание

Евгения Медведева поделилась мнением о бронзе Ильи Малинина на ЧМ.

«Когда на Нэтана Чена в 2016-2017 году постоянно гнали, что он только прыгает и кривой-косой, человек занялся балетом – и раз, и новый олимпийский чемпион.

Так что у Малинина еще все впереди, просто нужно очень сильно работать над второй оценкой.

Я еще во время комментирования отметила, что если он хорошо делает прыжки, ему плюсуют, накидывают по 3,5 балла, а если он делает вращения – по 60 копеек. За дорожки ему мало плюсуют. Компонентное, красивое катание пока что хромает.

И если он еще это подтянет, недокрутики докрутит, то, конечно, баллы будут заоблачные. Но пока что он юный. Амбиций и желаний много, мне кажется, еще увидим это», – сказала Медведева.

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5 комментариев

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Блинчик
Но я согласен, что у Малинина всё впереди. Торопиться совершенно некуда, вся жизнь впереди, времени и соревнований в запасе вагон. Ведь именно так думал армянин, когда сливал Чена в Корее, и оказался прав.
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SALMON
Нэйтан с детства балетом занимался, он даже в какой-то момент стоял перед выбором балет или фк. Уверена он бы и в балете преуспел не хуже.
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Блинчик
"Когда на Нэтана Чена в 2016-2017 году постоянно гнали, что он только прыгает и кривой-косой, человек занялся балетом – и раз, и новый олимпийский чемпион."
Во-первых, как тут уже заметили, Нейтан Чен занимался балетом с детства.
Во-вторых, как тут тоже заметили, никогда не был косым и кривым.
В-третьих и самое главное, на Чена гнали, а почему не гонят на Малиняна, когда он в 50 раз хуже по всем параметрам? Чена лично сам дед Лаки поносил, а про кривизну Малиняна и его компоненты на 4 балла почему-то никто из ИСУ не хочет сказать. Давайте подумаем, почему такой разный подход? Скорее всего, один - не тот мальчик, а другой - тот.
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Акселек давай
Нельзя в спорте думать, что все впереди. Как показывает жизнь, надо брать свое здесь и сейчас.
Сколько тут на спортсе рассуждали, что выжимают из спортсменов все соки, не на все старты надо ездить и тд.
А в итоге ковид, война, травмы, гаймориты - и сколько медалей упущено. Нереализованный потенциал и талант.
+3
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Elena N.
"Компонентное, красивое катание пока что хромает" - как может хромать то, чего пока нет?
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