Евгения Медведева: «У Малинина еще все впереди, просто нужно работать над второй оценкой. Компонентное, красивое катание пока что хромает»

поделилась мнением о бронзе на ЧМ.

«Когда на в 2016-2017 году постоянно гнали, что он только прыгает и кривой-косой, человек занялся балетом – и раз, и новый олимпийский чемпион.

Так что у Малинина еще все впереди, просто нужно очень сильно работать над второй оценкой.

Я еще во время комментирования отметила, что если он хорошо делает прыжки, ему плюсуют, накидывают по 3,5 балла, а если он делает вращения – по 60 копеек. За дорожки ему мало плюсуют. Компонентное, красивое катание пока что хромает.

И если он еще это подтянет, недокрутики докрутит, то, конечно, баллы будут заоблачные. Но пока что он юный. Амбиций и желаний много, мне кажется, еще увидим это», – сказала Медведева.