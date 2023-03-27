Евгения Медведева: «У Малинина еще все впереди, просто нужно работать над второй оценкой. Компонентное, красивое катание пока что хромает»
Евгения Медведева поделилась мнением о бронзе Ильи Малинина на ЧМ.
«Когда на Нэтана Чена в 2016-2017 году постоянно гнали, что он только прыгает и кривой-косой, человек занялся балетом – и раз, и новый олимпийский чемпион.
Так что у Малинина еще все впереди, просто нужно очень сильно работать над второй оценкой.
Я еще во время комментирования отметила, что если он хорошо делает прыжки, ему плюсуют, накидывают по 3,5 балла, а если он делает вращения – по 60 копеек. За дорожки ему мало плюсуют. Компонентное, красивое катание пока что хромает.
И если он еще это подтянет, недокрутики докрутит, то, конечно, баллы будут заоблачные. Но пока что он юный. Амбиций и желаний много, мне кажется, еще увидим это», – сказала Медведева.
Во-первых, как тут уже заметили, Нейтан Чен занимался балетом с детства.
Во-вторых, как тут тоже заметили, никогда не был косым и кривым.
В-третьих и самое главное, на Чена гнали, а почему не гонят на Малиняна, когда он в 50 раз хуже по всем параметрам? Чена лично сам дед Лаки поносил, а про кривизну Малиняна и его компоненты на 4 балла почему-то никто из ИСУ не хочет сказать. Давайте подумаем, почему такой разный подход? Скорее всего, один - не тот мальчик, а другой - тот.
Сколько тут на спортсе рассуждали, что выжимают из спортсменов все соки, не на все старты надо ездить и тд.
А в итоге ковид, война, травмы, гаймориты - и сколько медалей упущено. Нереализованный потенциал и талант.