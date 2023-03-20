Радионова о «Русском вызове»: «Мой номер был настоящим шоу. Именно эти эмоции мне хотелось передать зрителю»

Теги Елена Радионова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигуристка Елена Радионова рассказала о номере для турнира по шоу-программам.

«Я долго размышляла над постановкой для турнира шоу-программ. Когда пришло время подачи заявки, еще больше погрузилась в этот процесс: начала слушать музыку, искать идеи. Мне пришла мысль сделать танец под Шакиру. В заявке я описала свой номер.

Работать над программой начала после утверждения заявки. Мой номер – это полностью моя идея, моя постановка, мой выбор костюмов. Турнир называется шоу-программы. Мой номер был настоящим шоу. Именно эти эмоции мне хотелось передать зрителю. И по реакции зала было видно, что им понравилось.

Мне хотелось донести энергию зрителям, чтобы им вместе с моим танцем захотелось потанцевать и словить эту волну. Я очень соскучилась по публике. Для меня были очень ценными эти эмоции, потому что всё равно скучаешь. Спасибо большое всем, кто делал этот турнир.

Спортсмены, которые закончили свою карьеру, вдвойне получали удовольствие. Почувствовать снова соревновательные эмоции дорогого стоят! Я кайфовала от всего. Я запомню это надолго», – сказала бронзовый призер чемпионата мира.

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13 комментариев

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Ostinato
Это называется «безумие волос». Когда нужно отвлечь внимание от не самой выдающейся хореографии, то артистка распускает волосы. Ощущение от номера, что на коленке за 2 дня сделала, как обычно в основном спортсмены и ставят показательные, но Родионова, которая уже столько лет не выступает могла бы и постараться, увы
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Darth_Pershman
Очень жаль такое говорить про Лену, которую всегда считал лучшей фигуристкой того межолимпийского цикла, но не было у нее программы, было явно сляпанное за вечер нечто в духе "поездить туда-сюда по льду".
Вот платье красивое было, это да. Остальное - ниочем.
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Shtirly
Леночка молодец! В очередной раз подчеркнула, что является самым большим позитивчиком в нашем отечественном фигурном катании. И по отношению к жизни и по отношению к окружающим.
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oleg
Роионова, не обольщайся. Номер был ниже плинтуса. В принципе номера то и не было.
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Oleandra
Вообще-то это было ФК шоу.. просто стоять посередине и вилять бёдрами - на это можно и без коньков посмотреть.
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lenapan
Радионова - редкая красотка, а уж если в красном, да еще и волосы распустит, так вообще. Ну, номер какой-то хаотичный, даже притомила малость, несмотря на красоту. Скакала, скакала, руками и волосами махала, ну, красоту ничем не испортишь, ладно...
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garovatat
Ахаха))) Вижу что житие в горках, уроки Плюща с Януськой не прошли даром для Лены! Какой слог! ЯЯЯЯ)) МОЙ номер - настоящее шоу (ну привет, неговешка), МОЯ идея, МОЯ постановка, МОЙ эскиз костюма) Вопрос, а где деньги, Зин?)) Куда постановочные дела, м? Ааа, понимаю, заплатила гонорар одному гениальному постановщику, т.е. себе)) ну ведь прелесть что такое! С одной стороны - богато костюмированные номера с обилием реквизита и кстати, думаю реальными гонорарами постановщикам, а с другой - Лена Родионова в красной тряпочке, гениальная постановщица, художник по костюмам, ну и швея в одном лице)) Анекдот!
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manticora
Мне очень понравилось.
Хотелось бы чаще видеть Лену на льду, на турнирах такого формата
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76yjgh98tr675dyt45
Номера не было, уж прости Лена. Катание по кругу на халявку с подрыгиваниями это не номер. Это халтура. К сожалению, скилы катания утеряны. Нужно заниматься. Экспромт хорош только у мастеров, у остальных это капустник.
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Fair_play
Номер Камилы был настоящим шоу, а не твой
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Маргарита Михайловна
Среди женщин-одиночниц должна была победить Радионова! Она смотрелась намного лучше чем Щербакова или Валиева.
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Евгения Гринева
Номер больше похож на импровизацию, и меньше всего подходил под определение "шоу", но сам себя не похвалишь..
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Девушка Безимени
выглядела отлично
+5
-5
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