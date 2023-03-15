Алексей Ягудин выступит с показательным номером на Кубке Московского спорта

Теги Алексей Ягудин мужское катание Кубок Московского спорта Фигурное катание

Алексей Ягудин выступит с показательным номером на пятом этапе Кубка Московского спорта.

Пятый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию – командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет – пройдет 18 марта на малой арене спортивного комплекса ЦСКА.

«Я с большим трепетом вспоминаю свои первые ответственные выступления на льду. В юном возрасте любому фигуристу невероятно важна поддержка, мотивация и вдохновение, а подобные мероприятия дают отличный шанс приобщиться к культуре соревнований.

Я рад снова проникнуться этой атмосферой и зарядиться настроем будущих чемпионов. Пусть у них обязательно все получится в их спортивной карьере!» – сказал олимпийский чемпион.

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5 комментариев

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Александр Шульгин
А говорил что ему тяжело выступать, а тут в двух разных местах в один день будет и ничего. Прибедняется все
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0
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Natalia Solomakha
Ответ Ezhevika33
Покажет свою пантомиму на льду.
Главное, чтоб без участия несовершеннолетних девочек и их коленей на этот раз.
+7
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Natalia Solomakha
Святую воду для глаз нужно захватить на всякий случай благодарным зрителям.
+6
-4
+2
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Ezhevika33
Покажет свою пантомиму на льду.
+7
-3
+4
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Toba Door
Интересно сколько стоит выступить на этих этапах?
0
-3
-3
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