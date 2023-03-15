Алексей Ягудин выступит с показательным номером на Кубке Московского спорта

выступит с показательным номером на пятом этапе Кубка Московского спорта.

Пятый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию – командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет – пройдет 18 марта на малой арене спортивного комплекса ЦСКА.

«Я с большим трепетом вспоминаю свои первые ответственные выступления на льду. В юном возрасте любому фигуристу невероятно важна поддержка, мотивация и вдохновение, а подобные мероприятия дают отличный шанс приобщиться к культуре соревнований.

Я рад снова проникнуться этой атмосферой и зарядиться настроем будущих чемпионов. Пусть у них обязательно все получится в их спортивной карьере!» – сказал олимпийский чемпион.