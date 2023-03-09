Андрей Журанков: «Кондратюк борется за элементы, но не забывает про эстетику программы. Это делает Марка спортсменом, который может бороться на высоком уровне»

назвал качество, которое делает спортсменом высокого уровня.

Фигурист стал третьим в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Это то редкое качество, когда творческий, эстетически интересный спортсмен обладает таким характером. Чаще всего в истории фигурного катания у великих артистов характера не доставало. Все-таки артистическая, творческая натура где-то не дает сработать – эта история тянется много десятилетий.

Но для меня произвольная программа Марка... Я очень переживал за него, потому что понимал, что невозможно быть функционально готовым, чтобы откатать четыре минуты с таким набором. Но я хочу сказать: как он цеплялся, как он боролся!

Мне нравится у него, что он борется за элементы, но в этой борьбе за элементы не забывает про эстетику своей программы. Именно это делает Марка таким спортсменом, который может бороться на высоком уровне. Прям браво!» – сказал журналист.