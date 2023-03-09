Андрей Журанков: «Кондратюк борется за элементы, но не забывает про эстетику программы. Это делает Марка спортсменом, который может бороться на высоком уровне»
Андрей Журанков назвал качество, которое делает Марка Кондратюка спортсменом высокого уровня.
Фигурист стал третьим в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.
«Это то редкое качество, когда творческий, эстетически интересный спортсмен обладает таким характером. Чаще всего в истории фигурного катания у великих артистов характера не доставало. Все-таки артистическая, творческая натура где-то не дает сработать – эта история тянется много десятилетий.
Но для меня произвольная программа Марка... Я очень переживал за него, потому что понимал, что невозможно быть функционально готовым, чтобы откатать четыре минуты с таким набором. Но я хочу сказать: как он цеплялся, как он боролся!
Мне нравится у него, что он борется за элементы, но в этой борьбе за элементы не забывает про эстетику своей программы. Именно это делает Марка таким спортсменом, который может бороться на высоком уровне. Прям браво!» – сказал журналист.
По поводу Журанкова, Марк ему действительно нравится, но не в первый раз замечаю, как он намеренно высказывается, используя выражения, вызывающие внимание. Причём внимание он привлекает не для Марка (хейт это большее внимание, даже чем похвала), а для себя - в этом весь Журанков, ничего нового.
и ещё у него фишка: бежать. Видимо за уходящим автобусом. Автобус едет, а в нём эститчность сидит и Марку платочком машет
Цельной программы у Кондратюка вообще нет, сплошная беготня, суета, какие-то подпрыжки, нелепые движения, ласточка с подпрыжкой после одного из прыжков- это вообще цирк)))
Мне кажется, можно говорить про свой стиль, но не про эстетику)