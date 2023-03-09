Андрей Журанков: «Кондратюк борется за элементы, но не забывает про эстетику программы. Это делает Марка спортсменом, который может бороться на высоком уровне»

Теги сборная России мужское катание Андрей Журанков Марк Кондратюк Серия Гран-при России Фигурное катание

Андрей Журанков назвал качество, которое делает Марка Кондратюка спортсменом высокого уровня.

Фигурист стал третьим в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Это то редкое качество, когда творческий, эстетически интересный спортсмен обладает таким характером. Чаще всего в истории фигурного катания у великих артистов характера не доставало. Все-таки артистическая, творческая натура где-то не дает сработать – эта история тянется много десятилетий.

Но для меня произвольная программа Марка... Я очень переживал за него, потому что понимал, что невозможно быть функционально готовым, чтобы откатать четыре минуты с таким набором. Но я хочу сказать: как он цеплялся, как он боролся!

Мне нравится у него, что он борется за элементы, но в этой борьбе за элементы не забывает про эстетику своей программы. Именно это делает Марка таким спортсменом, который может бороться на высоком уровне. Прям браво!» – сказал журналист.

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37 комментариев

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просто болельщица
Если к короткой это все еще как-то можно применить, там все его недочеты хорошо завуалированы, то к произвольной это никак не может быть отнесено. Все недостатки на переднем плане. Не его программа. Совсем.
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Кошка Матраскина
Ну нет, эстетика там если и есть, то не такая чтобы выражаться о ней в восторженном ключе. Да, Марк харизматичный, артистичный, да, программы проживает, борется и все такое, но помимо этих плюсов там столько серьезных технических минусов!
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Allbee
Смешно. Хорошая попытка
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Япростозритель
Где он там эстетику увидел?
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ФК фан
Ответ Lara_Croft
Вот это он серьезно сейчас? То что борется и вытаскивает прыжки, да, в этом Марк молодец. Но эстетики нет от слова совсем. Компы не соответствуют прокатам.
Компы не равно эстетика. У Марка много других достоинств. Соглашусь, что именно слово "эстетика" не для него.
По поводу Журанкова, Марк ему действительно нравится, но не в первый раз замечаю, как он намеренно высказывается, используя выражения, вызывающие внимание. Причём внимание он привлекает не для Марка (хейт это большее внимание, даже чем похвала), а для себя - в этом весь Журанков, ничего нового.
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Евгения Гринева
Эстетика и Марк - это слова антонимы
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Мария Курникова
Ответ Жизненная
Сегодняшний Марк - это точно не про эстетику, артистизм и творчество. Сегодняшний Марк - это борьба за каждый сложный прыжок. Это "цепляться и бороться" , лишь бы не упасть и...зацепиться за подиум, в т.ч., грибными баллами.
В свое время Алиначка была такой же! Марку стоит поучиться эстетики у нашей любимой Ани!
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smoky eyes
Ответ bamsi. Isk
Журанков - хореограф?
😂 блин, с другим Ж перепутала. Прошу прощения у всех. Спасибо, что заметили.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Mary Ion
Журанков персональный фанат Марка в этом сезоне)) Мне кажется, можно говорить про свой стиль, но не про эстетику)
его мнения явно регулируется заказным образом.
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Shtirly
Марка грибанули в короткой, думая, что он развалится в произволке. В итоге он обошел Семененко. Но это несправедливо.
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Vendetta4111323
Никакой там эстетики, езда от прыжка к прыжку, лишь бы не сорвать, да реально заводящая зал музыка. Практически Саша в брюках, что забавно. В прошлом сезоне у него настолько не было это выражено
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Горгона Медузовна
Столько хороших слов можно было бы написать про Петю, Андрея, Макара, Диму и других Но нет Других мальчиков у нас в МО нет
да слушал я его подкаст сегодня, про Петю он решил упоминуть только одно что у него якобы ему программа не нравиться и про недокрут в ритбергере.
+2
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Вся в Витоне
Если короткую ещё можно назвать оригинальной, за счёт необычной музыки, которая и вытягивает весь номер. То с произвольной совсем провал- отчётливо бросается в глаза корявая техника Марка.
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bamsi. Isk
Ответ smoky eyes
Странно такое от хореографа читать … Может чего-то не вижу, но больше восхитили Мозалев, Алиев в плане хорео
Журанков - хореограф?
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Анна Минакова
какая эстетика ??о чем он... жутко корявые выезды и прочее ...
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плюшевая Ракета
Ответ Жизненная
Сегодняшний Марк - это точно не про эстетику, артистизм и творчество. Сегодняшний Марк - это борьба за каждый сложный прыжок. Это "цепляться и бороться" , лишь бы не упасть и...зацепиться за подиум, в т.ч., грибными баллами.
Мальчика здесь (в произвольной программе – Sports.ru) просто конкретно рубанули и отняли у него, если пересчитывать, судейскими решениями 70 баллов.
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-6
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Ольга Калугина
Ответ Tania09**
Омг, где там эстетика?
Поскакать по льду.
и ещё у него фишка: бежать. Видимо за уходящим автобусом. Автобус едет, а в нём эститчность сидит и Марку платочком машет
+15
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Оз
Ээээ, это что за поток бреда от Журанкова???! Он что там пил во время проката Кондратюка???
Цельной программы у Кондратюка вообще нет, сплошная беготня, суета, какие-то подпрыжки, нелепые движения, ласточка с подпрыжкой после одного из прыжков- это вообще цирк)))
+17
0
+17
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Mary Ion
Журанков персональный фанат Марка в этом сезоне))
Мне кажется, можно говорить про свой стиль, но не про эстетику)
+8
0
+8
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smoky eyes
Странно такое от хореографа читать … Может чего-то не вижу, но больше восхитили Мозалев, Алиев в плане хорео
+10
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Yumi
Слово эстетика - последнее, которое придет на ум при виде катания Кондратюка
+26
-2
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Лека-Лека
Ответ Горгона Медузовна
Столько хороших слов можно было бы написать про Петю, Андрея, Макара, Диму и других Но нет Других мальчиков у нас в МО нет
Про других мальчиков не заказывали.
+12
0
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Лека-Лека
Ответ NTLY
Марк ЧР, ЧЕ и у нас считается ОЧ. Так что, думаю, дело не только в тренерском штабе.
А я и не говорю ТОЛЬКО про ТШ. Я говорю о мафии, в которой ЦСКА играет не последнюю роль.
+8
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Tania09**
Омг, где там эстетика?
+15
-1
+14
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maalry
эстетика и Марк-антонимы
+13
-1
+12
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