Андрей Мозалев: «Вчера с Галлямовым съездили в компьютерный клуб, играли в Fortnite. Помогло отвлечься»

Теги сборная России мужское катание Александр Галлямов Андрей Мозалев Серия Гран-при России Фигурное катание

Андрей Мозалев оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

Фигурист занимает 7-е место.

«Что сказать? Я старался. Не все получилось. Аксель в степ-аут. Не знаю насчет докрутов, гляну в распечатке. Конец сезона, тяжеловато, но зрители дали энергию.

Вчера с Сашей Галлямовым погуляли и съездили в компьютерный клуб. Играли в Fortnite. Помогло отвлечься», – сказал Мозалев.

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4 комментария

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Оз
Андрей очень отличается от других фигуристов: во время всей программы видна работа корпусом, сложные шаги, музыкальность, поэтому ужасно видеть такое судейство! В судьях опять Абасова, которая судит в пользу ЦСКА и давит Мозалева!
+1
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+1
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Lolka12
Ответ Девочка с севера
И оба накосячили
Галлямов как раз-таки не косячил
0
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Девочка с севера
И оба накосячили
0
-3
-3
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Alexandra K
Покажи им там всем завтра, надо дожимать, это конец сезона. Следующий через вечность, есть только здесь и сейчас.
+3
0
+3
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