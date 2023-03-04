Андрей Мозалев: «Вчера с Галлямовым съездили в компьютерный клуб, играли в Fortnite. Помогло отвлечься»

оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

Фигурист занимает 7-е место.

«Что сказать? Я старался. Не все получилось. Аксель в степ-аут. Не знаю насчет докрутов, гляну в распечатке. Конец сезона, тяжеловато, но зрители дали энергию.

Вчера с Сашей Галлямовым погуляли и съездили в компьютерный клуб. Играли в Fortnite. Помогло отвлечься», – сказал Мозалев.