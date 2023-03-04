Андрей Мозалев: «Вчера с Галлямовым съездили в компьютерный клуб, играли в Fortnite. Помогло отвлечься»
Андрей Мозалев оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.
Фигурист занимает 7-е место.
«Что сказать? Я старался. Не все получилось. Аксель в степ-аут. Не знаю насчет докрутов, гляну в распечатке. Конец сезона, тяжеловато, но зрители дали энергию.
Вчера с Сашей Галлямовым погуляли и съездили в компьютерный клуб. Играли в Fortnite. Помогло отвлечься», – сказал Мозалев.
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