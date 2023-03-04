Вероника Яметова: «Прокат удался, была небольшая помарка на лутце, но в целом все сделала. Люблю, когда много народу в зале»

Фигуристка Вероника Яметова назвала свой прокат короткой удачным.

Яметова выступила с короткой программой в финале Гран-при России. Она получила за выступление 72,64 балла.

– Прокат удался. Была небольшая помарка на лутце. Но в целом я все сделала. Люблю, когда много народу в зале! Без зрителей было бы скучно.

– В начале сезона могла представить, что окажешься в финале Гран-при?

– На самом деле – да. Я знаю, на что я способна, – сказала Яметова.