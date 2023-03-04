Вероника Яметова: «Прокат удался, была небольшая помарка на лутце, но в целом все сделала. Люблю, когда много народу в зале»

Теги сборная России женское катание Вероника Яметова Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Вероника Яметова назвала свой прокат короткой удачным. 

Яметова выступила с короткой программой в финале Гран-при России. Она получила за выступление 72,64 балла.

– Прокат удался. Была небольшая помарка на лутце. Но в целом я все сделала. Люблю, когда много народу в зале! Без зрителей было бы скучно.

– В начале сезона могла представить, что окажешься в финале Гран-при?

– На самом деле – да. Я знаю, на что я способна, – сказала Яметова. 

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7 комментариев

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Ir2019
Веронике очень идёт эта программа. И ещё она мне чем-то Сашу Трусову напоминает.
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QueenAmidala
Отличная программа, одна из лучших в этом сезоне
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MirandaHoax
Обожаю её короткую. Моя самая любимая КП в этом сезоне.
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Зоя Кудряшова
И зал тебя любит. Борись и будь счастлива. Удачи.
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galik55
Федерация, поддержите талантливую фигуристку, создайте условия для тренировок, Над хореографией работать, движения очень дерганные, работу рук надо улучшать.
А драйв сумашедший
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Маргарита В Сафронова
Прокат—огонь! От начала до конца летает!
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antrrap
Обожаю КП Вероники! Огонь на льду. Особенно элемент со шпагатом - ее фирменный элемент
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