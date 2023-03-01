Радионова о турнире по шоу-программам: «Очень соскучилась по этой атмосфере и рада, что снова выступлю перед публикой»

Елена Радионова поделилась ожиданиями от турнира шоу-программ.

«Для нас, ребят, которые уже закончили профессиональную карьеру и не участвуют в шоу, такой турнир является хорошей возможностью вновь почувствовать ту атмосферу, которая была на соревнованиях или на показательных выступлениях. Конечно, я очень соскучилась по этой атмосфере и очень рада, что снова выступлю перед публикой.

Идея для номера уже есть. Я буду ставить его сама, так что сейчас буду активно работать над ним, чтобы сделать все классно», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

Турнир пройдет 18 марта в Москве.

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