Камила Валиева: «Если бы предложили начать все сначала, выбрала бы этот же путь. Многого добилась, встретила столько крутых людей. Прошла бы это еще раз»

Теги сборная России женское катание Ляйсан Утяшева Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева заявила, что не хотела бы для себя другого пути в спорте. 

– Если бы тебе предложили начать все сначала, ты бы выбрала этот же путь? Или что-то бы поменяла? Сейчас не о травмах, а вообще про свой путь.

– Выбрала бы все-таки этот. Мне очень нравится. Есть сложности, но это действительно хороший путь, и я многого добилась за этот маленький промежуток времени. Надеюсь, еще добьюсь.

И столько крутых, замечательных, интересных людей на пути встретила. Столькому они меня научили. Я бы прошла это еще раз.

– Невероятная девочка, я сейчас расплачусь. Береги себя, я искренне твой фанат. Сцена твоя, говори что-то таким же неравнодушным людям, как я. Пожелай нам что-то.

– Хотелось сказать вам спасибо большое за эту поддержку, такую веру, столько радостных эмоций, когда мне такие именитые люди говорят, что я хорошо катаюсь и вдохновляю.

Это безумно приятно. Это то, к чему я в принципе и стремилась.

Когда мы катаемся, по большей части катаемся именно для вас, зрителей, чтобы вы почувствовали энергию, которая исходит от нас, – сказала Валиева в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». 

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bulat89
Молодец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Savarona25
Остальные коллеги по команды и пр. соперники, до сих пор ждущие решения и медалей, наверняка вздрогнули от таких слов. Типичный представитель современной спортивной российской "элиты".
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марьяж
Сильный человек Камила Валиева. За это и уважаем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЮИ
Звучит двусмысленно, к сожалению. Но правильный и причесанный ответ в этой ситуации сложно придумать, тем более быстро, в диалоге.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHENN
Конечно, ещё раз ощутить силу Халка — губа не дура)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jhon Jhon
Боюсь дедушка не выдержит второй раз пропустить таблетки)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йоу)
Ответ сильного и мудрого человека, для которого фк настоящее призвание, жизнь, а не просто способ подняться по соц. лесенке.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий