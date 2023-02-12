Камила Валиева: «Если бы предложили начать все сначала, выбрала бы этот же путь. Многого добилась, встретила столько крутых людей. Прошла бы это еще раз»
Камила Валиева заявила, что не хотела бы для себя другого пути в спорте.
– Если бы тебе предложили начать все сначала, ты бы выбрала этот же путь? Или что-то бы поменяла? Сейчас не о травмах, а вообще про свой путь.
– Выбрала бы все-таки этот. Мне очень нравится. Есть сложности, но это действительно хороший путь, и я многого добилась за этот маленький промежуток времени. Надеюсь, еще добьюсь.
И столько крутых, замечательных, интересных людей на пути встретила. Столькому они меня научили. Я бы прошла это еще раз.
– Невероятная девочка, я сейчас расплачусь. Береги себя, я искренне твой фанат. Сцена твоя, говори что-то таким же неравнодушным людям, как я. Пожелай нам что-то.
– Хотелось сказать вам спасибо большое за эту поддержку, такую веру, столько радостных эмоций, когда мне такие именитые люди говорят, что я хорошо катаюсь и вдохновляю.
Это безумно приятно. Это то, к чему я в принципе и стремилась.
Когда мы катаемся, по большей части катаемся именно для вас, зрителей, чтобы вы почувствовали энергию, которая исходит от нас, – сказала Валиева в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».
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