Лутфуллин о победе на чемпионате Петербурга: «Прыжками доволен, что получилось выполнить техническую составляющую. Не вау»

прокомментировал победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

— Концовка была не очень активная. По прыжкам доволен, что получилось выполнить ту техническую составляющую, которая у меня была. Не вау. Нет такого ощущения наслаждения.

— Сказалась ли усталость, из-за того что турниры проходят две недели подряд нон-стоп?

— Вы знаете, в принципе я спортсмен, это по факту работа. Бывают разные варианты событий. Два проката меньше, чем за неделю. Как в футболе. Там вообще по три раза в неделю играют, так что можно на это не жаловаться, просто идти и делать.

— Девушка оценила твое публичное поздравление?

— Полагаю, да. Сегодня у нее работа была, поэтому не знаю, – сказал Лутфуллин.