Лутфуллин о победе на чемпионате Петербурга: «Прыжками доволен, что получилось выполнить техническую составляющую. Не вау»

Теги сборная России мужское катание Спорт-Экспресс Глеб Лутфуллин чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Глеб Лутфуллин прокомментировал победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. 

— Концовка была не очень активная. По прыжкам доволен, что получилось выполнить ту техническую составляющую, которая у меня была. Не вау. Нет такого ощущения наслаждения.

— Сказалась ли усталость, из-за того что турниры проходят две недели подряд нон-стоп?

— Вы знаете, в принципе я спортсмен, это по факту работа. Бывают разные варианты событий. Два проката меньше, чем за неделю. Как в футболе. Там вообще по три раза в неделю играют, так что можно на это не жаловаться, просто идти и делать.

— Девушка оценила твое публичное поздравление?

— Полагаю, да. Сегодня у нее работа была, поэтому не знаю, – сказал Лутфуллин. 

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1 комментарий

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Бунтарь без идеала
Молодец, здравая риторика и без нытья.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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