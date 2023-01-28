Даниелян о выступлении на чемпионате Санкт-Петербурга: «Прокат плохой, это очевидно. Прыжковые элементы – грубо говоря, их не было»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Франции мужское катание Артур Даниелян Адам Сяо Хим Фа чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Российский фигурист Артур Даниелян прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга.

Спортсмен выступал вне конкурса и набрал 74,46 балла.

– Прокат плохой, это очевидно. Прыжковые элементы – грубо говоря, их не было. Непрыжковые – по распечатке посмотрю, но по ощущениям сделал наилучшие в сезоне вращения.

Завтра надо не откапываться, а с удовольствием прокатать, показать работу, которую я проделал после чемпионата России. Возможно, немного волнение, оправдываться или находить причины сейчас не имеет смысла, готовность хорошая была. На разминке все сделал, на тренировках тоже. Просто осталось показать.

Переход в сборную Санкт-Петербурга буду оформлять, когда сезон подойдет к концу. Я сделаю все что надо, чтобы меня оформили в Питере.

– Насколько непривычно выступать на городских соревнованиях при полных трибунах?

– Это очень круто, в любом случае, это поддержка. Трибуны здесь не очень масштабные, но поддержка зрителей очень чувствуется – хлопки, выкрики. Это подбадривает.

– Следил ли за чемпионатом Европы?

– Кто попадается – того смотрю. Что сказать о результатах? Как ни крути, кто-то выстреливает, кто-то на небольшом спаде. Вот, Адам Сяо Хим Фа выстрелил, победил, годом ранее мы с ним друг за другом были на Гран-при в самом конце. Интересно наблюдать за ребятами, которые как-то прогрессируют.

В этом сезоне, по-моему, каждый старт у мужчин – это как мини-чемпионат России. Это уже привычно, у нас огромная конкуренция, в этом году уж точно, – сказал Даниелян.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
floret
Надо вернуть уверенность в своих силах, без этого ничего не получится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lammi
И это пройдет. Надо просто залечить травмы и не гнать коней. Не хочется терять Артура как фигуриста. Рук даст нормально восстановится, не погонит на старты и не выгонит. Здоровья Артур.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
И это все о нем
Артуру надо забыть о всех своих неудачах ,которые были результатом реабилитационного периода после травмы, не надо проигрывать уже на старте ,боясь ошибиться ,правильно в пп надо получить удовольствие от участия в соревнованиях, тем более выступает вне конкурса,удачи.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий