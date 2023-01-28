Даниелян о выступлении на чемпионате Санкт-Петербурга: «Прокат плохой, это очевидно. Прыжковые элементы – грубо говоря, их не было»

Российский фигурист прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга.

Спортсмен выступал вне конкурса и набрал 74,46 балла.

– Прокат плохой, это очевидно. Прыжковые элементы – грубо говоря, их не было. Непрыжковые – по распечатке посмотрю, но по ощущениям сделал наилучшие в сезоне вращения.

Завтра надо не откапываться, а с удовольствием прокатать, показать работу, которую я проделал после чемпионата России. Возможно, немного волнение, оправдываться или находить причины сейчас не имеет смысла, готовность хорошая была. На разминке все сделал, на тренировках тоже. Просто осталось показать.

Переход в сборную Санкт-Петербурга буду оформлять, когда сезон подойдет к концу. Я сделаю все что надо, чтобы меня оформили в Питере.

– Насколько непривычно выступать на городских соревнованиях при полных трибунах?

– Это очень круто, в любом случае, это поддержка. Трибуны здесь не очень масштабные, но поддержка зрителей очень чувствуется – хлопки, выкрики. Это подбадривает.

– Следил ли за чемпионатом Европы?

– Кто попадается – того смотрю. Что сказать о результатах? Как ни крути, кто-то выстреливает, кто-то на небольшом спаде. Вот, выстрелил, победил, годом ранее мы с ним друг за другом были на Гран-при в самом конце. Интересно наблюдать за ребятами, которые как-то прогрессируют.

В этом сезоне, по-моему, каждый старт у мужчин – это как мини-чемпионат России. Это уже привычно, у нас огромная конкуренция, в этом году уж точно, – сказал Даниелян.