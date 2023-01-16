Отец Костомарова: «Состояние Романа стабильно тяжелое, изменений нет»
Сергей Костомаров рассказал о состоянии своего сына – олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Ранее Романа госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией.
«Состояние Романа стабильно тяжелое, изменений нет», – сказал Сергей Костомаров.
Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?
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