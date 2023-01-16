Отец Костомарова: «Состояние Романа стабильно тяжелое, изменений нет»

Теги Роман Костомаров танцы на льду Фигурное катание

Сергей Костомаров рассказал о состоянии своего сына – олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Ранее Романа госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией.

«Состояние Романа стабильно тяжелое, изменений нет», – сказал Сергей Костомаров.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор

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3 комментария

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Nataly1991
Каждый день ждем новости про улучшение состояния Романа!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Карлова
Здоровья! Сил! Роман борись!
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Утренняя Аврора
Когда же улучшения будут? Когда? Борись, Чемпион!
+2
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