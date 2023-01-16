Отец Костомарова: «Состояние Романа стабильно тяжелое, изменений нет»

Сергей Костомаров рассказал о состоянии своего сына – олимпийского чемпиона в танцах на льду .

Ранее Романа госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией.

«Состояние Романа стабильно тяжелое, изменений нет», – сказал Сергей Костомаров.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор