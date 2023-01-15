Тихонов о деле Валиевой: «РУСАДА просто опоздало, шум и поднялся. Мы частенько говорим о политическом заказе, но нужно вовремя все исполнять дома»

Теги Александр Тихонов сборная России допинг женское катание Политика Камила Валиева Фигурное катание

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опоздало с решением по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Но ее результат от 25 декабря 2021 года (в день взятия допинг-пробы) на победном для нее чемпионате России был аннулирован.

«РУСАДА просто опоздало, шум и поднялся, потому что оно вовремя не сделало заключение. WADA (Всемирное антидопинговое агентство) ведь поднимало вопрос о том, чтобы оно было предоставлено вовремя.

Мы частенько начинаем шуметь, говорить о политическом заказе, но нужно просто вовремя все исполнять у себя дома», – заявил Тихонов.

«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

4 комментария

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Russia_Vpered
И в чем он неправ? Прав конечно. Но у нас же политика отрицать очевидное до конца.
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Тайга86
Ответ Маргарита Михайловна
РУСАДА само виновато что Валиеву поймали. Видать расслабились и не предупредили вовремя чтобы успела вывести.
А что, у вас есть примеры выведения чего-то там у 15-летних?)
+5
-5
0
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DD102DD
Тихонов прав - детский сад.
+9
-2
+7
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Маргарита Михайловна
РУСАДА само виновато что Валиеву поймали. Видать расслабились и не предупредили вовремя чтобы успела вывести.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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