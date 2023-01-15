Тихонов о деле Валиевой: «РУСАДА просто опоздало, шум и поднялся. Мы частенько говорим о политическом заказе, но нужно вовремя все исполнять дома»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опоздало с решением по допинг-делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Но ее результат от 25 декабря 2021 года (в день взятия допинг-пробы) на победном для нее чемпионате России был аннулирован.

«РУСАДА просто опоздало, шум и поднялся, потому что оно вовремя не сделало заключение. WADA (Всемирное антидопинговое агентство) ведь поднимало вопрос о том, чтобы оно было предоставлено вовремя.

Мы частенько начинаем шуметь, говорить о политическом заказе, но нужно просто вовремя все исполнять у себя дома», – заявил Тихонов.

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РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?