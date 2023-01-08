Максим Маринин: «Катание Трусовой — это яркие вспышки, которые все помнят и ценят. Но чтобы побеждать, спортсмен должен быть предсказуем и управляем»
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин поделился мнением о том, почему Александра Трусова не смогла победить на крупных турнирах.
«Если говорить о Саше Трусовой, то ее талант феноменален. Это как большой алмаз. Но для того чтобы выделить все грани, нужно время, нужно доверие к тому, кто взялся за работу явить миру великолепный бриллиант.
И Саша сама знает, что намного способнее всех остальных. Не знаю, как скоро кто-то сможет повторить подобное, что показала Саша на Олимпиаде. Это выдающееся достижение в техническом плане.
И когда такой талант не находит подтверждения в титулах, то, конечно, возникают вопросы в голове: «Почему так? В чем причина?» Сашино катание — это яркие вспышки, которые все помнят и ценят, но, на мой взгляд, чтобы побеждать на самых высоких турнирах, спортсмен должен быть предсказуем и управляем. Тренер не может сыграть в рулетку на удачу на таком уровне.
Снова оговорюсь, что высказываю мое мнение, то, что я наблюдаю со стороны. Может, я и неправ.
Но отсутствие золотых медалей не делает ее менее популярной. У Саши масса поклонников, ее любят и ценят. Вопрос в личном удовлетворении и амбициях. Многое зависит от самой Саши — чего она хочет от фигурного катания», – рассказал Маринин.
Почемуто не прыгать триксель на ОИ тренеры ей не советовали)))
Если бы Саша слушала тренеров, то не было бы легендарной пятиквадки, не было бы такой популярности у Саши , а результат был бы еще хуже.
как бы это не было печально,но это так.
я даже не могу вспомнить ни одну фигуристка похожую на Сашу с ее большой техникой!Саша легенда мирового спорта!девочка ,которая открыла четверные для женского одиночного катания!а также ,как бы это не было грустно-девочка,без значимых медалей (((
Берем ОИ сезон: у Саши золото на этапе и на американской классике. Причем каталась с травмой. Серебро ЧР. ..
На ЧЕ у Саши должно быть серебро, если бы Шербакову с заваленной КП скандально не тащили бы, как обычно.
Ну и на ОИ у Саши должно быть золото. Превосходство в выкатанной технике 19 баллов- это ПРОПАСТЬ, которая не должна перекрыватьчя никакими бровками домиком и пр неспортивными аргументами.
Теперь остаётся только вспоминать как тётя Саша с программой "разбег-прыжок" ничего не выиграла. Бедный ребёнок.
Но, чтобы побеждать , надо быть фавориткой федры. А Саша всегда была и есть до сих пор падчерица федры, ее Золушка.
ФК- чрезвычайно субъективный вид спорта. Где победитель определяется не какими то жесткими критериями, а сговором судей.
Где, используюя систему гое +5, можно накрутить из воздуха лишние 20-30 баллов "правильной" фигуристке, "не заметить" ее ошибок. А "неправильной" фигуристке выставить все ошибки по максимуму и гое зажать.
Вот так и рисуют липовые "победы" кому надо.