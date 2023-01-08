Максим Маринин: «Катание Трусовой — это яркие вспышки, которые все помнят и ценят. Но чтобы побеждать, спортсмен должен быть предсказуем и управляем»

Теги Максим Маринин сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин поделился мнением о том, почему Александра Трусова не смогла победить на крупных турнирах.

«Если говорить о Саше Трусовой, то ее талант феноменален. Это как большой алмаз. Но для того чтобы выделить все грани, нужно время, нужно доверие к тому, кто взялся за работу явить миру великолепный бриллиант.

И Саша сама знает, что намного способнее всех остальных. Не знаю, как скоро кто-то сможет повторить подобное, что показала Саша на Олимпиаде. Это выдающееся достижение в техническом плане.

И когда такой талант не находит подтверждения в титулах, то, конечно, возникают вопросы в голове: «Почему так? В чем причина?» Сашино катание — это яркие вспышки, которые все помнят и ценят, но, на мой взгляд, чтобы побеждать на самых высоких турнирах, спортсмен должен быть предсказуем и управляем. Тренер не может сыграть в рулетку на удачу на таком уровне.

Снова оговорюсь, что высказываю мое мнение, то, что я наблюдаю со стороны. Может, я и неправ.

Но отсутствие золотых медалей не делает ее менее популярной. У Саши масса поклонников, ее любят и ценят. Вопрос в личном удовлетворении и амбициях. Многое зависит от самой Саши — чего она хочет от фигурного катания», – рассказал Маринин.

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18 комментариев

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vanessa2021
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Ответ Александр Шульгин
Ну и молодец но выиграла бы Олимпиаду ещё больше бы заработала и в истерику впадать не надо было бы. А всего то нужно было тренеров слушать и головой думать
Саше на ОИ тренеры советовали в ПП не прыгать квад- =сальхов почемуто. Который у нее прекрасно получался в сезоне и чисто был сделан на ОИ.

Почемуто не прыгать триксель на ОИ тренеры ей не советовали)))

Если бы Саша слушала тренеров, то не было бы легендарной пятиквадки, не было бы такой популярности у Саши , а результат был бы еще хуже.
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Denkaaaa
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чтобы ты был в топе,ты должен быть "подходящим" фигуристом,ну и кончено же любимчиков ФФКР,а иначе капут.давайте вспомним как много раз оценки гое +5 появлялись из неба,прчием буквально!как много раз судьи закрывали глаза на ошибки!или же как действительно хорошему фигуристу занижали оценки до невозможности!!
как бы это не было печально,но это так.
я даже не могу вспомнить ни одну фигуристка похожую на Сашу с ее большой техникой!Саша легенда мирового спорта!девочка ,которая открыла четверные для женского одиночного катания!а также ,как бы это не было грустно-девочка,без значимых медалей (((
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vanessa2021
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Ответ Анна Беляева
Я силюсь вспомнить, был ли хоть в одном виде спорта спортсмен такого же уровня дарования в части технической составляющей, который за всю спортивнюу карьеру во взрослом возрасте не выиграл вообще ничего значимого в смысле побед и так и ушел из спорта - вечно третьим, не став победителем ни на одном серьезном турнире? Да, Кван, ни разу не покорилась олимпиада, но она ЧМ. Уж до чего Сурья Бонали была фигуристка на любителя, но она многократная чемпионка Европы и своей страны. Похоже, тут Саша реально первая в мире, хотя достижение,п рямо скажем, не то, которым будешь гордиться.
А я силюсь вспомнить, когда болельщики одного штаба не врали.)))
Берем ОИ сезон: у Саши золото на этапе и на американской классике. Причем каталась с травмой. Серебро ЧР. ..

На ЧЕ у Саши должно быть серебро, если бы Шербакову с заваленной КП скандально не тащили бы, как обычно.

Ну и на ОИ у Саши должно быть золото. Превосходство в выкатанной технике 19 баллов- это ПРОПАСТЬ, которая не должна перекрыватьчя никакими бровками домиком и пр неспортивными аргументами.
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Elencat
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Ответ vanessa2021
Саша Трусова безусловно самая яркая фигуристка современности. Но, чтобы побеждать , надо быть фавориткой федры. А Саша всегда была и есть до сих пор падчерица федры, ее Золушка. ФК- чрезвычайно субъективный вид спорта. Где победитель определяется не какими то жесткими критериями, а сговором судей. Где, используюя систему гое +5, можно накрутить из воздуха лишние 20-30 баллов "правильной" фигуристке, "не заметить" ее ошибок. А "неправильной" фигуристке выставить все ошибки по максимуму и гое зажать. Вот так и рисуют липовые "победы" кому надо.
простите, а зачем это надо федре? причем, как я поняла, и международной тоже? чем Щербакова снискала их таквю любовь? может, дело в все-таки в обилии грязных элементов в программе Саши?
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Левый аккаунт Дюрэнта
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Непредсказуемая и неуправляемая тётя Саша уже вряд ли когда-нибудь выйдет на большой лёд. Алмаз погас, затёрлись грани.
Теперь остаётся только вспоминать как тётя Саша с программой "разбег-прыжок" ничего не выиграла. Бедный ребёнок.
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Александр Шульгин
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Ответ ТМЗ
погубило????Она миллионы заработала.
Ну и молодец но выиграла бы Олимпиаду ещё больше бы заработала и в истерику впадать не надо было бы. А всего то нужно было тренеров слушать и головой думать
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Анна Беляева
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Я силюсь вспомнить, был ли хоть в одном виде спорта спортсмен такого же уровня дарования в части технической составляющей, который за всю спортивнюу карьеру во взрослом возрасте не выиграл вообще ничего значимого в смысле побед и так и ушел из спорта - вечно третьим, не став победителем ни на одном серьезном турнире? Да, Кван, ни разу не покорилась олимпиада, но она ЧМ. Уж до чего Сурья Бонали была фигуристка на любителя, но она многократная чемпионка Европы и своей страны. Похоже, тут Саша реально первая в мире, хотя достижение,п рямо скажем, не то, которым будешь гордиться.
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Ольга Калугина
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Ответ ТМЗ
а с чего ты взяла,что она должна поступать,как хочет калугина?
ТМЗ - Томский машиностроительный завод?
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Леди Брэкнелл
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Ответ Ольга Калугина
И что плакала-то на ОИ? Пятнадцать медалей!))
Ваш ребёнок бы не плакал в такой ситуации, вы уверены? Смешно ей, смайликов наставила
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vanessa2021
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Саша Трусова безусловно самая яркая фигуристка современности.

Но, чтобы побеждать , надо быть фавориткой федры. А Саша всегда была и есть до сих пор падчерица федры, ее Золушка.

ФК- чрезвычайно субъективный вид спорта. Где победитель определяется не какими то жесткими критериями, а сговором судей.

Где, используюя систему гое +5, можно накрутить из воздуха лишние 20-30 баллов "правильной" фигуристке, "не заметить" ее ошибок. А "неправильной" фигуристке выставить все ошибки по максимуму и гое зажать.

Вот так и рисуют липовые "победы" кому надо.
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ТМЗ
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Ответ Ольга Калугина
И что плакала-то на ОИ? Пятнадцать медалей!))
а с чего ты взяла,что она должна поступать,как хочет калугина?
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Ольга Калугина
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Ответ ТМЗ
У Трусовой 15 золотых медалей во взрослых
И что плакала-то на ОИ? Пятнадцать медалей!))
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ТМЗ
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Ответ Александр Шульгин
То что она знает что способней других или скорее что это ей влили в уши это ее и погубило в итоге
погубило????Она миллионы заработала.
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Александр Шульгин
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То что она знает что способней других или скорее что это ей влили в уши это ее и погубило в итоге
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Elena Savanuk
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Максим Маринин умеет корректно и неизбитыми фразами высказать свое мнение...
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ТМЗ
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У Трусовой 15 золотых медалей во взрослых
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Настя Розова
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Спасибо Максиму за добрые слова! А со словами предсказуемости и управляемости он попал в самую точку.
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Вадим Соловьев
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Саша великолепна
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