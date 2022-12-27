Дизайнер о платье Валиевой для показательного: «Задачей было повторить образ героини нашумевшего сериала. Много оборок из фатина, пышная юбка, воротничок из черного бифлекса»

Теги сборная России фото женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Дизайнер Светлана Герасимова рассказала о платье Камилы Валиевой для показательного номера на чемпионате России по фигурному катанию.

Валиева каталась под музыку из сериала «Уэнздей».

«Задачей было повторить образ героини нашумевшего сериала, получившего большую популярность в последнее время благодаря запоминающемуся танцу Уэнздей. Много оборок из фатина, пышная юбка и воротничок из черного блестящего бифлекса.

Было важно, чтобы юбки не мешали Камиле в процессе выступления и не путались у нее в ногах. На примерке Камиле было удобно и пышную юбку было решено оставить.

А на спинку платья мы от себя добавили маленький акцент – паутинку из черных кристаллов», – говорится в телеграм-канале мастерской Герасимовой.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

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58 комментариев

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Товарищ Майор.
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Ответ Delirium
Так и есть, но в интервью она сама говорит, что танцевать не умеет, просто посмотрела несколько классических номеров подобного стиля и понадергала движений, подходящих ее персонажу. И, собственно, танец так завирусился в том числе потому, что он выпадает из танцевальных стандартов.
Танцевать не умеет, зато как классно танцует)
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Наталья Карлова
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Очень интересный образ получился! Конечно почти копия, но и что-то свое привнесли!
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flyhigh
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Ответ Belima
Прекрасная работа и дизайнера, и швей! Ну платье же получилось просто восхитительное! Наконец-то расширили выбор дизайнеров в этом штабе и сразу бомба!
Эта мастерская Герасимовой С, начали шить для Ками, начиная с платья для Шторм (последнее), для прыжкового турнира, для нынешней КП.
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Delirium
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Ответ Товарищ Майор.
Ортега сама придумала и поставила этот танец, без профессиональных хореографов
Так и есть, но в интервью она сама говорит, что танцевать не умеет, просто посмотрела несколько классических номеров подобного стиля и понадергала движений, подходящих ее персонажу. И, собственно, танец так завирусился в том числе потому, что он выпадает из танцевальных стандартов.
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supepper
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Ответ Sky Smoker
Как же я обожаю это "надо критиковать, чтобы не зазнавалась". Даже дополнение "критиковать по делу" не спасает ситуацию. Какая-то печальная советская традиция - лучше обосрать, чем похвалить.
обоср... и критиковать не являются словами-синонимами. Поэтому не понятно, что вы там обожаете.
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Светлана Менова
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Ответ supepper
С учетом того, что Рябенко почти всегда работает с одними и теми же материалами и тканями, не факт, что Рябенко смогла бы сделать хорошую копию или стилизацию. Вы часто в платьях Рябенко видите фатин? Вот и я тоже не часто.
Всё зависит от заказчика. Ксюше Синицыной тоже шьёт Рябенко, но её костюмы сильно отличаются от того, что носят в Хрустальном.
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Sky Smoker
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Ответ Fair_play
Увидел этот образ её, это платье интересное и захотелось даже пересмотреть показалку. Конечно надо критиковать Камилу, когда есть за что, по делу, чтобы не зазнавалась, но в данный момент даже поводов настоящих нет. Настолько она великолепна. Второй год подряд делает погоду на ЧР, делает его ещё более ярким, чем он был бы без неё, особенно в отсутствии других лидеров, Ани, Саши. В прошлый раз это был какой то безумный контент и чистота его исполнения. В этот раз она поразила артистизмом ну и прекрасными тулупами в период перестройки организма. Самая интересная фигуристка в мире на данный момент, хедлайнер. За которой хочется искренне наблюдать, следить за её творчеством и поддерживать. Не кинула своего зрителя, в это не простое время, когда и так ничего весёлого нет, не подсунула им тикток вместо соревнований, честно отработала и принесла им много радости. Только только комплименты, пусть даже не совсем в тему к новости
Как же я обожаю это "надо критиковать, чтобы не зазнавалась". Даже дополнение "критиковать по делу" не спасает ситуацию. Какая-то печальная советская традиция - лучше обосрать, чем похвалить.
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Товарищ Майор.
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Ответ Delirium
Непонятно зачем вас минусуют. Ортега актриса, танцевать толком не умеет, и сама это признает. Камила фигуристка, много лет тренирующаяся в танцах. Танцует она куда качественней Ортеги.
Ортега сама придумала и поставила этот танец, без профессиональных хореографов
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Товарищ Майор.
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Ответ Ольга Воеводина
Я считаю, что мне повезло, что я не видела ни сериала, ни вирусного танца, поэтому только после появления вещи и поднимающейся Камилы у меня вырвалось "Вау!" на всю квартиру😁 А потом полный восторг! Спасибо за номер всем создателям и исполнительнице. И платье классное! ☺
Такая же ситуация. Даже и про сериал не знал
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Fair_play
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Увидел этот образ её, это платье интересное и захотелось даже пересмотреть показалку. Конечно надо критиковать Камилу, когда есть за что, по делу, чтобы не зазнавалась, но в данный момент даже поводов настоящих нет. Настолько она великолепна. Второй год подряд делает погоду на ЧР, делает его ещё более ярким, чем он был бы без неё, особенно в отсутствии других лидеров, Ани, Саши. В прошлый раз это был какой то безумный контент и чистота его исполнения. В этот раз она поразила артистизмом ну и прекрасными тулупами в период перестройки организма. Самая интересная фигуристка в мире на данный момент, хедлайнер. За которой хочется искренне наблюдать, следить за её творчеством и поддерживать. Не кинула своего зрителя, в это не простое время, когда и так ничего весёлого нет, не подсунула им тикток вместо соревнований, честно отработала и принесла им много радости. Только только комплименты, пусть даже не совсем в тему к новости
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JforJustSkate
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Ответ Whiskey cat
Номер очень удачным вышел для Камилы, готовили явно, как для победительницы. Это не Акатьева, как сиротка, катает прошлые программы.
Она их как раз и раскатывала в прошлом сезоне, чтобы всех укатать в этом, что и вышло) Ставили на вырост и на победу) Не первый раз такое.
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Ольга Калугина
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Видела небольшие ролики с танцем Уинздей от Крамаренко Лалы, и от Мамун ( где она с детьми идёт).
Но конечно, Валиева вообще бесподобна.
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supepper
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Ответ Оле-Лукойе
При чем тут защита Рябенко, если платье - это просто копипаста с оригинала? Это же практически косплей, тут задача - не добавлять ничего своего, а сделать максимально похоже? (Мне далеко не все платья Рябенко нравятся, особенно в последнее время, если что).
С учетом того, что Рябенко почти всегда работает с одними и теми же материалами и тканями, не факт, что Рябенко смогла бы сделать хорошую копию или стилизацию. Вы часто в платьях Рябенко видите фатин? Вот и я тоже не часто.
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Товарищ Майор.
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В этом показательном прекрасно было всё. И хорео, и платье и, конечно же, сама Камила
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JforJustSkate
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Ответ Оле-Лукойе
При чем тут защита Рябенко, если платье - это просто копипаста с оригинала? Это же практически косплей, тут задача - не добавлять ничего своего, а сделать максимально похоже? (Мне далеко не все платья Рябенко нравятся, особенно в последнее время, если что).
Вот и я не понимаю, причем тут Рябенко. Лишь бы набросить лишний раз.
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JforJustSkate
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Ответ supepper
Вот она тональность неисправимого хрустобота))
Это констатация факта. Кстати, модельер вообще часто остается никому неизвестен, увы.
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Оле-Лукойе
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Ответ supepper
Это что? Слова в защиту Рябенко?) У каждого дизайнера своя технология создания платья. Вот у Рябенко своя. Поэтому и платья у нее зачастую выглядят одинаково блеклыми.
При чем тут защита Рябенко, если платье - это просто копипаста с оригинала? Это же практически косплей, тут задача - не добавлять ничего своего, а сделать максимально похоже?
(Мне далеко не все платья Рябенко нравятся, особенно в последнее время, если что).
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Delirium
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Ответ Свет19
Номер классный, тоже несколько раз пересматривала. Настолько все движения отточены и образ Камилле идёт. Ещё бы показали как Глейх руку изображал. :)
Зачем вам смотреть на сидящего на карачках за бортиком мужика?
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Ольга Воеводина
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Я считаю, что мне повезло, что я не видела ни сериала, ни вирусного танца, поэтому только после появления вещи и поднимающейся Камилы у меня вырвалось "Вау!" на всю квартиру😁 А потом полный восторг! Спасибо за номер всем создателям и исполнительнице. И платье классное! ☺
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supepper
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Ответ JforJustSkate
Вы не поняли сути танца Уэнздэй: это вызов. Нарочито небрежные, размашистые движения, никакой попытки "изобразить" что-то, наооборот - это пародия на то, что пытаются показать др.девушки на том балу. Она остается верна самой себе. Поэтому для Камилы это так круто: поломать свой прежний стиль катания, быть и смешной, и нелепой на льду - и при этом кайфовать. Это не вы смееетесь над ней, это девочка в черном троллит вас (и ваши ожидания вам понравиться)). См. "танец Пеннивайза", тоже был вирусным. Нарочито-нелепые движения вовсе не кажутся смешными: лицо клоуна жуууткое и неподвижное.
Ой что вы так реагируете, будто я на Камилу нападаю) Успокойтесь, дышите глубже, а то же вам везде нападки на ваших любимок мерещатся) Да всё я понял. И идею с акцентом на нарочитую небрежность я конечно тоже понял. Не вы один такой гениальный, чтобы это понять)) Но ничего выдающегося, правда же? Главное, что это завирусилось.
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JforJustSkate
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Ответ Diana Orlova
Номер - бомба,не устаю пересматривать.Так классно воплотить этот готический образ уэнсдей на льду - талант)).Надеюсь, и иностранцы увидят на ютубчике этот хайповый перфоманс.😁
Талалайкина-Малефисента тоже хороша, особенно под саунд, где героиня зловеще хохочет)))
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Delirium
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Ответ supepper
Это что? Слова в защиту Рябенко?) У каждого дизайнера своя технология создания платья. Вот у Рябенко своя. Поэтому и платья у нее зачастую выглядят одинаково блеклыми.
Если внимателнее посмотреть на платья Рябенко в ее соцсетях, то они у нее очень разные. Конкретно у ТШТ платья похожи потому, что именно такие они у Рябенко и заказывают, а не потому, что Рябенко не может по-другому.
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supepper
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Ответ JforJustSkate
Зачем ее защищать в принципе, ее платья прекрасны и в них побеждают (что главное))).
Вот она тональность неисправимого хрустобота))
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Kareglazaya
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Очень удачный номер и красивый костюм
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Delirium
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Ответ N-fox
У Ками получилось куда круче, имхо.
Непонятно зачем вас минусуют. Ортега актриса, танцевать толком не умеет, и сама это признает. Камила фигуристка, много лет тренирующаяся в танцах. Танцует она куда качественней Ортеги.
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