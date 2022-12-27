Дизайнер о платье Валиевой для показательного: «Задачей было повторить образ героини нашумевшего сериала. Много оборок из фатина, пышная юбка, воротничок из черного бифлекса»
Дизайнер Светлана Герасимова рассказала о платье Камилы Валиевой для показательного номера на чемпионате России по фигурному катанию.
Валиева каталась под музыку из сериала «Уэнздей».
«Задачей было повторить образ героини нашумевшего сериала, получившего большую популярность в последнее время благодаря запоминающемуся танцу Уэнздей. Много оборок из фатина, пышная юбка и воротничок из черного блестящего бифлекса.
Было важно, чтобы юбки не мешали Камиле в процессе выступления и не путались у нее в ногах. На примерке Камиле было удобно и пышную юбку было решено оставить.
А на спинку платья мы от себя добавили маленький акцент – паутинку из черных кристаллов», – говорится в телеграм-канале мастерской Герасимовой.
Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей
Но конечно, Валиева вообще бесподобна.
(Мне далеко не все платья Рябенко нравятся, особенно в последнее время, если что).