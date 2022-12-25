Бетина Попова: «Валиева сейчас очень мощно катается. И это близко к тому зреложенскому катанию, которое все требуют и любят»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Бетина Попова Камила Валиева Фигурное катание

Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова прокомментировала выступление Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию. 

Валиева завоевала серебро, победу одержала Софья Акатьева. 

– Почему Камила проиграла?

– Я бы не сказала, что она проиграла. Все девчонки, которые попали на пьедестал, выиграли. Каждая по-своему – в силу своих возможностей.

Для меня прокат Валиевой стал чем-то невозможным. Выйти после Олимпиады, собрать на чемпионате страны – главном старте – два четверных в произвольной программе – это дорогого стоит.

Камила меняется физически, растет. И при этом не растеряла четверные, а лишь добавила мощности в катании.

В начале сезона у многих были претензии, что она какая-то медленная, тяжеловатая. Сейчас она очень мощно катается. И это близко к тому зреложенскому, которого все требуют и любят.

У девчонок все распределилось так, как должно было – в плане количества элементов, выполненных технически, в короткой и произвольной программах. В целом все логично и правильно.

– Тебе не показалось, что Камила должна была выигрывать?

– Это сложный вопрос. Понятно дело, что Валиева – феномен в фигурном катании, уникум. Но все выглядело по-доброму, и она сама это серебро так радостно восприняла. Так что казалось все логичным и правильным.

Когда Камила сидела и смотрела результаты Сони, все было позитивно. Мне показалось, что все были довольны. По катанию все молодцы. Хотя чистых прокатов не было. Был какой-то заколдованный лед.

Но это понятно, чемпионат России – главный старт страны, без международных стартов. Выше уже ничего не будет в этом сезоне. Все очень хотели, старались. На Гран-при была борьба чистых прокатов, а сейчас – борьба нервов.

Был заколдованный флип, который все пытались сдвоить. Все очень интересно. <...>

Плотность после коротких программ женщин была очень хорошая. Обычно такой не бывает. Но это показывает уровень того, насколько хорошо наши фигуристки владеют техникой прыжков. У всех был сильнейший контент.

Камила проиграла тройным акселем. Если бы она сделала дупель – выиграла бы. А если бы Лиза не сдвоила флип – то... 

На чемпионате России Камила была такая же открытая, как и на Олимпиаде. Она впервые за долгое время снова искренне улыбалась, говорила, радовалась. Давно ее такой не видела.

– А как тебе трюк с капюшоном? Валиева сказала, что он ей уже не нужен.

– Может, она не успела или он застрял. Но получилось красиво? Да. Эффектно? Да. Цель выполнена? – сказала Попова. 

У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?

 

6 комментариев

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chaoz
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Ответ asusp527
Ее жалко? С чего это? А команду не жалко...Королевство кривых зеркал.
Ее жалко потому что она на 99,9% не принимала никакого допинга. Или попала случайная примесь в БАДах, которые они жрут ведрами, или это тупо работа спецслужб Запада. Если уж они не побрезговали убивать сирийских детей, и гримировать их под жертвы "химических атак Асада", то никаких границ у этих нелюдей нет.

Команду тоже жалко, но здесь виноваты конкретно продажные функционеры из ффкр, назначившие дойную корову Тутберидзе выступать в команднике, хотя даже тупому ежу понятно что там должны были быть Аня с Сашей, чтобы получить хотя бы командное олизолото.
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Этери горячая
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Я счастлив, что Камила выиграла серебро. Это было смелое катание после короткой программы. Если бы она упала на 4T, она могла бы вообще лишиться медали.

Странно, но она не получила +5 за свои квадрицепсы. Они были выполнены идеально. Это были самые совершенные прыжки 4T, которые вы когда-либо видели, но один судья поставил только +3.
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asusp527
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Ответ chaoz
Фигуристка это прежде всего что-то прекрасное... девичья красота творящая искусство на льду, это почти как волшебство. Женя, Аня, Адель... А Валиева у большинства россиян связана с оглушительным унижением России на Олимпиаде. Сейчас о ней буквально не хочется думать, своим видом она просто раздражает. Хотя ее и жалко, и все такое...
Ее жалко? С чего это? А команду не жалко...Королевство кривых зеркал.
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chaoz
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Фигуристка это прежде всего что-то прекрасное... девичья красота творящая искусство на льду, это почти как волшебство. Женя, Аня, Адель...

А Валиева у большинства россиян связана с оглушительным унижением России на Олимпиаде. Сейчас о ней буквально не хочется думать, своим видом она просто раздражает. Хотя ее и жалко, и все такое...
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Sonyas
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И что было бы прыгни Лиза 3-й флип? Стала бы Чемпионкой? И где на Кубках Попова увидела борьбу чистых прокатов? Валиева падала, у Сони тоже был очень неудачный прокат.
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Валерий Петров
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Кто это "все"?
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