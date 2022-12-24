Яметова о столкновении с Самоделкиной: «Mы обе заезжали на прыжок, и так получилось. Но друг на друга не обиделись, все в порядке»

Фигуристка Вероника Яметова высказалась о своем выступлении с произвольной программой на чемпионате России (7-е место), а также рассказала о столкновении с Софьей Самоделкиной на разминке.

«Мне прокат понравился, я его сделала чисто. По моему мнению, я не знаю, как отсудила судейская бригада, не видела протоколы, но мне все понравилось.

Оценки меня в общем-то устраивают. Главное – не какое-то место, а чистый прокат.

Столкновение с Самоделкиной? Получилось какое-то разногласие – мы обе заезжали на прыжок, и так получилось. Но мы друг друга не обиделись, все в порядке.

Я ее поймала, поддержала, чтобы она не упала. Мне тренеры сказали: «Работаешь не только спортсменом, но и спасателем», – сказала Яметова.

Самоделкина и Яметова столкнулись на разминке перед произвольной программой чемпионата России