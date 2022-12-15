Навка о ледовом шоу в Луганске: «В этом году не успеем, а в следующем я сделаю все возможное для его проведения»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о подготовке ледового шоу в Луганске.

– На какой стадии подготовка к шоу в ЛНР?

– Мы выиграли грант, за что безумно признательны, для нас это большая честь. Сейчас мы находимся на стадии подписания договоров. Время сейчас тяжелое, но я считаю своим долгом довести это до конца, чтобы шоу состоялось. В этом году мы никак не успеем, а в следующем, думаю, если обстановка и обстоятельства позволят, я сделаю все возможное для его проведения.

– Помню, вы говорили, что хотели бы видеть в этом шоу всех своих чемпионок...

– Ну, всех невозможно, все-таки их очень много у меня. Я еще не говорила ни с кем, но уверена, что желающие будут. Я лично буду в нем участвовать, если все сложится. Но тут такая ситуация, что я лично несу ответственность за этих детей и не могу ими рисковать. Поэтому надо ждать момента, когда все будет поспокойнее, – сказала Навка.

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