Матыцин об изменении определения дуэта на «фигуриста А и фигуриста Б»: «Мы не уделяем внимание таким новостям»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о том, что Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».

«Мы не уделяем внимание таким новостям. Всем стоит смотреть наше Гран-при, наших чемпионов-фигуристов, тогда все проблемы отойдут на второй план», – заявил Матыцин. 

Также он высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. 

«Со всех континентов идут разумные голоса. Без участия россиян и белорусов спорт стал беднее. Хочу пожелать, чтобы следующий год принес нам добрые вести», – добавил министр спорта.

Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!

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