Кондратюк о командном турнире ОИ-2022: «Думал о том, что должен сделать все, чтобы не испытать тех эмоций, которые испытал Коляда. Я бы грыз себя очень-очень долго»
Российский фигурист Марк Кондратюк поделился воспоминаниями о выступлениях на Олимпиаде-2022 в Пекине.
– Что сильнее застряло в голове – два выдающихся проката в командном турнире Игр в Пекине, или два провальных – в личном?
– Наверное, все-таки хорошее выступление. Но если бы довелось пережить Олимпиаду снова, и я бы заранее знал, что сумею хорошо откатать только один из турниров, сделал бы выбор в пользу командника.
Одно дело – не лучшим образом проявить себя в личке, и совсем другое – подвести всю команду.
– Михаил Коляда как-то признался, что у него после неудачного выступления в командном олимпийском турнире Пхенчхана было ощущение, словно он стоит у стенки, видит перед собой собственную проекцию, и эта проекция в упор расстреливает его из пулемета.
– Когда я понял, что все идет к тому, что я буду выступать в командном, думал как раз о том, что должен сделать все от меня зависящее, чтобы не испытать тех эмоций, которые в моем понимании испытал на предыдущих Играх Миша.
Зная свой характер, я бы грыз себя очень-очень долго. Может быть, всю жизнь, – сказал Кондратюк.
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