Мишин о Плющенко: «Евгений Викторович не джокер. Запомните – он туз!»

Теги Максим Траньков Евгений Плющенко сборная России Алексей Мишин мужское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Алексей Мишин на чемпионате России по прыжкам высказался о своем ученике – двукратном олимпийском чемпионе, тренере Евгении Плющенко

После четвертого раунда в командном турнире лидирует команда Плющенко, команда Этери Тутберидзе – 2-я, команда Мишина – 3-я. 

Ведущий Максим Траньков спросил, как команда Мишина собирается отыгрываться перед последним раундом. 

– Придется доставать джокера. Имя джокера вы сейчас узнаете.

– Неужто Евгений Викторович выйдет на лед?

– Евгений Викторович не джокер. Запомните – он туз! – сказал Мишин.

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