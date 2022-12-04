Мишин о Плющенко: «Евгений Викторович не джокер. Запомните – он туз!»

Алексей Мишин на чемпионате России по прыжкам высказался о своем ученике – двукратном олимпийском чемпионе, тренере .

После четвертого раунда в командном турнире лидирует команда Плющенко, команда Этери Тутберидзе – 2-я, команда Мишина – 3-я.

Ведущий Максим Траньков спросил, как команда Мишина собирается отыгрываться перед последним раундом.

– Придется доставать джокера. Имя джокера вы сейчас узнаете.

– Неужто Евгений Викторович выйдет на лед?

– Евгений Викторович не джокер. Запомните – он туз! – сказал Мишин.