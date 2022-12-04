Мишин о Плющенко: «Евгений Викторович не джокер. Запомните – он туз!»
Алексей Мишин на чемпионате России по прыжкам высказался о своем ученике – двукратном олимпийском чемпионе, тренере Евгении Плющенко.
После четвертого раунда в командном турнире лидирует команда Плющенко, команда Этери Тутберидзе – 2-я, команда Мишина – 3-я.
Ведущий Максим Траньков спросил, как команда Мишина собирается отыгрываться перед последним раундом.
– Придется доставать джокера. Имя джокера вы сейчас узнаете.
– Неужто Евгений Викторович выйдет на лед?
– Евгений Викторович не джокер. Запомните – он туз! – сказал Мишин.
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