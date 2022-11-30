Фигурист Алексей Ерохов не выступит на чемпионате России по прыжкам, который пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила тренер спортсмена .

Ерохов занял второе место на этапе Гран-при России в Сочи и стал четвертым на этапе в Перми.

«Леша Ерохов перед этапом в Перми болел, у нас было буквально несколько дней для того, чтобы хоть как-то восстановиться. Приехав из Перми, мы поняли, что он еще не до конца долечен.

Надо сейчас долечиться и готовиться уже к чемпионату России», – сказала Буцаева.

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря.