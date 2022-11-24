Марина Зуева: «У Такахаси в Японии больше фанатов, чем у Ханю. Прошлое поколение в определенной степени ярче хотя бы потому, что они дольше катались»

Тренер Марина Зуева объяснила, почему японский фигурист Дайсуке Такахаси продолжает спортивную карьеру.

Сейчас 36-летний спортсмен выступает в танцах на льду с Каной Мурамото, дуэт тренируется у Зуевой. До 2020 года Такахаси соревновался в одиночном катании.

– Знаю, как сильно вы хотели, чтобы Дайсуке Такахаси и Кана Мурамото продолжили карьеру после олимпийского сезона. Уговаривать спортсменов пришлось долго?

– Не то чтобы уговаривала, мы обсуждали этот вопрос. И совместно приняли решение на половине пути не останавливаться. Тем более когда есть и пространство, для того чтобы улучшить собственное катание, и время, позволяющее это сделать.

Второй аргумент в пользу этого решения – чемпионат мира, который пройдет в следующем году в Сайтаме. Это хорошо не только для самих фигуристов, но и для страны.

В Японии сейчас очень сильно вырос интерес к танцам на льду, этим видом занимаются много детей, и впервые в истории японская пара (Нао Кида и Масая Морита), которую тренирует моя бывшая спортсменка Кэти Рид, стала третьей на этапе юниорского Гран-при.

С одной стороны, все это удивляет, а с другой – объяснимо: Такахаси любят на родине, и после того, как он перешел из одиночного катания в танцы и стал добиваться незаурядных результатов, у него оказалось много последователей, – сказала Зуева.

– Насчет более высокой популярности Такахаси в Японии вы сейчас сказали серьезно?

– Да. У Дайсуке больше фанатов, чем у [Юдзуру] Ханю, как бы странно это ни звучало. Здесь нужно просто понимать: Такахаси относится к прошлому поколению звезд. Согласитесь, они были в определенной степени ярче нынешних хотя бы потому, что дольше катались и выступали.

– Но тот же Ханю прошел три Олимпиады…

– Да. Как и Такахаси. Просто Дайсуке был первым, кто завоевал олимпийскую медаль для Японии, кто выиграл чемпионат мира, кто принес большую славу стране и огромную популярность японскому фигурному катанию.

Юдзуру в этом контексте – последователь. Он может быть сильнее, титулованнее, прекраснее во всех отношениях, но все равно в сознании огромного числа людей он второй после Такахаси. А первый – он всегда первый, – отметила тренер.