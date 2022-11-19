«Не слушай людей, которые пытаются навязывать свое мнение, когда их не спрашивали». Косторная поздравила Медведеву с днем рождения
Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная поздравила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с днем рождения.
Сегодня Медведевой исполнилось 23 года.
«Поздравляю тебя с твоим праздником! Будь всегда счастлива, продолжай развиваться в интересных для тебя направлениях и не слушай людей, которые пытаются навязывать свое мнение, когда их не спрашивали», – написала Косторная.
Комментарии