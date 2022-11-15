Константинова о судействе на Гран-при России: «У Яметовой были компоненты как у Синицыной. Я просто сидела и думала: а как?»

Фигуристка Станислава Константинова и хореограф высказались о судействе на Гран-при России.

– Справедливы ли компоненты?

Константинова: Будем честны. То, что происходит с компонентами, оценками за вращения, плюсами...

Возьмем прошлый этап – к примеру, . Она неплохая спортсменка, молодая, энергичная, катается на скорости. Но на этом ее плюсы в компонентах, на мой взгляд, заканчиваются безвозвратно. У нее не самые лучшие перебежки, довольно пустые программы. В короткой мне нравится дорожка. Вообще бомба, класс!

Попова: У нее вообще неплохая короткая программа для ее возраста.

Константинова: У нее хорошая дорожка. Остальная программа довольно пустая.

Попова: Для ее возраста – хорошая.

Константинова: Ну в смысле? Она выходит по мастерам.

Попова: Это другой вопрос, ха-ха.

Константинова: И то, что у Вероники были компоненты как у , я просто сидела и думала: а как? Для меня Ксюша – это образец хореографии, компонентности, фигуристки на льду. Для меня это непонятно. И на международном старте, на том же юниорском Гран-при, думаю, что были бы намного другие.

Попова: Совершенно другие, конечно. У нас у всех были бы иные на международном уровне.

Константинова: У нас и были другие, ха-ха. Естественно, со всеми тройками, «галочками». Поэтому это все очень лояльно. Но это привычно. Не знаю, насколько это плохо или нет. Спортсменам сейчас нужна поддержка, так просто сохраняют мотивацию.

Другой вопрос, что когда-то будут международные старты – надеюсь, мы когда-нибудь туда приедем. И мы видим везде ребра, галки, первые уровни вращений. В России мы выходим, вращаемся, понимаем, что у нас все четвертые уровни будут, если ты все сделаешь как обычно.

Попова: Не упадешь, ха-ха.

Константинова: Да! Поэтому бдительность немного теряется. И то, что ты где-то недовращал, потом выливается во второй уровень.

Попова: Но думаю, что это все будут ставить на чемпионате России. Когда уже все встретятся друг с другом, будет чуть жестче. Получится, что все откатают чисто – и что тогда ставить? Всем десятки? Ну нет. Там придется жестче регулировать, когда появятся все – и их нужно будет куда-то расставить.

– А что вообще вы вкладываете в понятие о пустоте программы?

Константинова: Если смотреть непрофессионалу, то, допустим, человек ездит по 3-4 перебежки – то эта программа пустая. Это для меня так. На мой взгляд, спортсмену категорий КМС и МС вполне достаточно одной перебежки вкупе с шагами, чтобы заехать на прыжок. Это первый момент.

Далее, когда работают и руки, и ноги. Есть какие-то интересные движения, кроме каких-то шагов или поворотов. Какой-то нестандартный корпус, рука. Коннект с залом, с судьями. А когда человек просто катается перебежками и виражами – на скорости смотрится эффектно, да. Но вы сравните первую часть программы Яметовой и ее дорожку, которая насыщенная, полная, поставлена по музыке и с разными поворотами. А сама программа простая, пустая.

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