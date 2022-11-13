«Как буду защищать титул секс-символа мужского одиночного катания? Сексом». Игнатов ответил на вопросы блиц-интервью
Фигурист Макар Игнатов ответил на вопросы двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова в блиц-интервью перед началом этапа Гран-при России в Москве.
– Ожидания от сезона в трех словах?
– Длинно, интересно, неожиданно.
– Какую песню включишь на тренировке?
– Радио.
– Самые неожиданные слова, которые слышал от тренера после проката?
– Нельзя такое говорить.
– На что потратишь призовые?
– Улучшение качества жизни.
– Самый известный человек, которого ты встретил за последнее время?
– Димка Алиев.
– Как бы тебя описали друзья?
– Я откуда знаю, у них спрашивайте.
– Как ты думаешь, что они о тебе думают?
– Ну, длинный.
– Когда тебе последний раз было стыдно?
– Сейчас.
– Какую роль в кино хотел бы сыграть?
– Бэтмена.
– Есть ли что-то, что у тебя совсем не получается?
– Временами – играть в CS.
– Самое нелепое, что читал о себе в интернете?
– Очень часто натыкаюсь на: ему нужно заниматься ОФП, он нихрена не занимается ОФП. Я такой: ну блин, вот че надо было делать все это время! А я и не знал.
– Как ты будешь в этом сезоне защищать титул секс-символа мужского одиночного катания?
– Сексом.
– Дима Алиев или Саша Самарин?
– Отстань! Дима.
– А как парни записаны у тебя в телефоне?
– Саша – Самарушка, а Дима – Димас X3, потому что это был третий номер в записной книжке.
– Кто в вашей компании сын маминой подруги?
– Марк.
– Что о фигурном катании не знают обычные зрители?
– Мы тут вчера с Лерой кроссворд решали, и, оказывается, тодес – это от немецкого слова «смерть», – сказал Игнатов.
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