«Как буду защищать титул секс-символа мужского одиночного катания? Сексом». Игнатов ответил на вопросы блиц-интервью

Фигурист Макар Игнатов ответил на вопросы двукратного олимпийского чемпиона в блиц-интервью перед началом этапа Гран-при России в Москве.

– Ожидания от сезона в трех словах?

– Длинно, интересно, неожиданно.

– Какую песню включишь на тренировке?

– Радио.

– Самые неожиданные слова, которые слышал от тренера после проката?

– Нельзя такое говорить.

– На что потратишь призовые?

– Улучшение качества жизни.

– Самый известный человек, которого ты встретил за последнее время?

– Димка Алиев.

– Как бы тебя описали друзья?

– Я откуда знаю, у них спрашивайте.

– Как ты думаешь, что они о тебе думают?

– Ну, длинный.

– Когда тебе последний раз было стыдно?

– Сейчас.

– Какую роль в кино хотел бы сыграть?

– Бэтмена.

– Есть ли что-то, что у тебя совсем не получается?

– Временами – играть в CS.

– Самое нелепое, что читал о себе в интернете?

– Очень часто натыкаюсь на: ему нужно заниматься ОФП, он нихрена не занимается ОФП. Я такой: ну блин, вот че надо было делать все это время! А я и не знал.

– Как ты будешь в этом сезоне защищать титул секс-символа мужского одиночного катания?

– Сексом.

– Дима Алиев или Саша Самарин?

– Отстань! Дима.

– А как парни записаны у тебя в телефоне?

– Саша – Самарушка, а Дима – Димас X3, потому что это был третий номер в записной книжке.

– Кто в вашей компании сын маминой подруги?

– Марк.

– Что о фигурном катании не знают обычные зрители?

– Мы тут вчера с Лерой кроссворд решали, и, оказывается, тодес – это от немецкого слова «смерть», – сказал Игнатов.