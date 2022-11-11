Елена Радионова: «Высокие результаты у мужчин – дело времени, растет очень хорошее поколение: Семененко, Мозалев, Алиев, Кондратюк»
Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова поделилась мнением о развитии мужского катания в России.
«Высокие результаты у мужчин – дело времени, растет очень хорошее поколение: Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Александр Самарин.
Каждый из них индивидуален по-своему, каждый способен бороться на международной арене за высшие места. Если внутри страны мы будем поднимать конкуренцию за счет того, что будет много соревнований, то мужчинам это пойдет на пользу», – сказала Радионова.
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