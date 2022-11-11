Канадский композитор Жан-Мишель Бле отреагировал на использование его музыки в произвольном танце Щербаковой и Гончарова
Канадский композитор Жан-Мишель Бле отреагировал на использование его музыки российским танцевальным дуэтом Анна Щербакова – Егор Гончаров.
В произвольном танце Щербакова и Гончаров катаются под композицию Бле Passepied.
Музыкант выложил отрывок проката россиян с эмодзи аплодисментов.
Щербакова и Гончаров одержали победу в категории КМС на этапе Гран-при России в Сочи.
Комментарии