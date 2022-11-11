Канадский композитор Жан-Мишель Бле отреагировал на использование его музыки в произвольном танце Щербаковой и Гончарова

Теги сборная России танцы на льду музыка Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Фигурное катание

Канадский композитор Жан-Мишель Бле отреагировал на использование его музыки российским танцевальным дуэтом Анна Щербакова – Егор Гончаров.

В произвольном танце Щербакова и Гончаров катаются под композицию Бле Passepied.

Музыкант выложил отрывок проката россиян с эмодзи аплодисментов.

Щербакова и Гончаров одержали победу в категории КМС на этапе Гран-при России в Сочи.

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