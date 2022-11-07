Команда Тутберидзе поздравила Валиеву, Тарасову и Морозова с победами на Гран-при России в Казани

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Тренерский штаб Этери Тутберидзе обратился к Камиле Валиевой, Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову после выступления на Гран-при России.

Накануне фигуристы одержали победы на этапе в Казани: Валиева – в одиночном катании, Тарасова и Морозов – в парах.

«Поздравляем Камилу Валиеву, Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на третьем этапе Гран-при России. Работаем дальше», – говорится в инстаграме команды Тутберидзе, где также опубликовано совместное фото фигуристов.

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