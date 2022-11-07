Команда Тутберидзе поздравила Валиеву, Тарасову и Морозова с победами на Гран-при России в Казани
Тренерский штаб Этери Тутберидзе обратился к Камиле Валиевой, Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову после выступления на Гран-при России.
Накануне фигуристы одержали победы на этапе в Казани: Валиева – в одиночном катании, Тарасова и Морозов – в парах.
«Поздравляем Камилу Валиеву, Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на третьем этапе Гран-при России. Работаем дальше», – говорится в инстаграме команды Тутберидзе, где также опубликовано совместное фото фигуристов.
Что устроила Валиева после проката? Два захода на неудавшийся прыжок – два падения сквозь смех
Комментарии