PR-специалист ЦСКА о ситуации, когда Трусова убежала от журналистов: «У нас было три минуты на то, чтобы выйти к полю и нанести символический удар по мячу»

PR-специалист ЦСКА Анна Галлай рассказала о ситуации, когда и убежали от журналистов перед началом матча Мир РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

«Самый эпичный момент в этой истории связан с приездом Марка и Саши. Воспоминание на всю жизнь! Мы всегда просим наших гостей приезжать заранее. Была договоренность, что ребята приедут к 16.00 (матч начинался в 16.30).

Саша и Марк, как дисциплинированные спортсмены, действительно приехали к 16.00. Но, к сожалению, по незнанию в момент заезда на стадион они проскочили нужный поворот.

Им пришлось делать круг вокруг стадиона, тем временем скопление машин при заезде на арену заметно увеличилось... Всё это время я ждала на улице, буквально на проезжей части, чтобы сразу передать им билеты и зайти с ними на стадион. Время идёт: 16.23. 16.25...

Я уже звоню и Саше, и всем. Она пытается объяснить мне, где находится. Наконец я вижу ее авто в пробке на заезд на стадион. Я буквально перекрываю дорогу, подхожу ко всем блокпостам, начинаю объяснять ситуацию. Мне пошли навстречу, Сашу буквально «провели» до въезда без очереди.

Мы паркуем Сашу максимально близко ко входу, и тут нас окружают журналисты. Нам с Сашей и Марком действительно надо было бежать, потому что мы опаздывали.

Они вышли из машины в 16.27, а символический удар наносится ровно в 16.30, это никак не подвинуть! То есть у нас было три минуты на то, чтобы пройти приличное расстояние, надеть футболки, выйти к полю и нанести символический удар.

Поэтому когда ребята вышли из машины, я им сказала, что нам нужно будет бежать, чтобы успеть. И мы побежали, но, к сожалению, многие СМИ написали, будто Саша и Марк убегают от вопросов журналистов.

Конечно, дело было не в них. Хоть это действительно было не лучшее место, не лучший момент для общения с журналистами. Слава Богу, у нас все получилось, и мы, хоть и запыхались, но успели.

Саша с Марком красиво и уверенно вышли на центр поля, нанесли символический удар (Саша отдала пас на Марка, а тот – на нашего игрока), и ребята отправились смотреть матч в ложу вместе со всей TeamSokolovskaya. Видела, к ним и Елена Радионова заходила. Получилась классная фигурная тусовка», – сказала Галлай.