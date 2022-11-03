Олимпийский чемпион высказался о чемпионате России по прыжкам, который пройдет 4 декабря в Санкт‑Петербурге.

«Фавориты прыжкового турнира? Я никогда не даю прогнозы на фаворитов – спорт непредсказуем. Рад, что в сетке помимо Гран‑при появились подобные турниры. Если в прошлом сезоне это ещё были эксперименты, то теперь все уже отточено.

Все получают выгоду от таких соревнований. Зрителю интересно отходить от базовых моментов и стандартных процедур. Если же смотреть со стороны спортсменов, то в программах не всегда можешь показать то же что на прыжковом турнире. К тому же это своего рода разрядка», – сказал Ягудин.

Команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина выступят в прыжковом турнире в Санкт-Петербурге