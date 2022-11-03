Тарасова о чемпионате России по прыжкам: «Считаю, что будет очень интересный турнир. Думаю поехать и живьем посмотреть»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию заявила, что планирует посетить чемпионат России по прыжкам.

Турнир пройдет 4 декабря в Санкт‑Петербурге.

– Я считаю, что будет очень интересный турнир. Я как раз думаю поехать и живьем посмотреть эти соревнования.

– Кого считаете фаворитом прыжкового турнира?

– Выделять никого не буду. Это же соревнование, зачем заранее выделять? – сказала Тарасова.

Команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина выступят в прыжковом турнире в Санкт-Петербурге