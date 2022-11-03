Тарасова о чемпионате России по прыжкам: «Считаю, что будет очень интересный турнир. Думаю поехать и живьем посмотреть»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что планирует посетить чемпионат России по прыжкам.
Турнир пройдет 4 декабря в Санкт‑Петербурге.
– Я считаю, что будет очень интересный турнир. Я как раз думаю поехать и живьем посмотреть эти соревнования.
– Кого считаете фаворитом прыжкового турнира?
– Выделять никого не буду. Это же соревнование, зачем заранее выделять? – сказала Тарасова.
Команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина выступят в прыжковом турнире в Санкт-Петербурге
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