Тарасова о чемпионате России по прыжкам: «Считаю, что будет очень интересный турнир. Думаю поехать и живьем посмотреть»

Теги Татьяна Тарасова сборная России прыжковый турнир Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что планирует посетить чемпионат России по прыжкам.

Турнир пройдет 4 декабря в Санкт‑Петербурге.

– Я считаю, что будет очень интересный турнир. Я как раз думаю поехать и живьем посмотреть эти соревнования.

– Кого считаете фаворитом прыжкового турнира?

– Выделять никого не буду. Это же соревнование, зачем заранее выделять? – сказала Тарасова.

Команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина выступят в прыжковом турнире в Санкт-Петербурге

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