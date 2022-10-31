Марк Кондратюк: «Спасибо большое тренерскому штабу, а особенно Светлане Соколовской за поддержку, труд и веру!»

Теги сборная России мужское катание Светлана Соколовская Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Российский фигурист Марк Кондратюк после этапа Гран-при России в Сочи поблагодарил тренеров и болельщиков.

«Спасибо большое тренерскому штабу, а особенно Светлане Владимировне (Соколовской) за поддержку, труд и веру!

Благодарю зрителей за то, что продолжаете болеть и переживать!

Искренне хочу поздравить Александру Трусову и Софью Самоделкину. 

Сезон открыли, все будет хорошо!» – написал Кондратюк. 

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