Марк Кондратюк: «Спасибо большое тренерскому штабу, а особенно Светлане Соколовской за поддержку, труд и веру!»

Российский фигурист после этапа Гран-при России в Сочи поблагодарил тренеров и болельщиков.

«Спасибо большое тренерскому штабу, а особенно Светлане Владимировне (Соколовской) за поддержку, труд и веру!

Благодарю зрителей за то, что продолжаете болеть и переживать!

Искренне хочу поздравить и Софью Самоделкину.

Сезон открыли, все будет хорошо!» – написал Кондратюк.