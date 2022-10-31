Старр Эндрюс: «Это огромное дело – быть темнокожей женщиной в фигурном катании»

Американская фигуристка Старр Эндрюс рассказала, что горда представлять темнокожих в фигурном катании.

Ранее она заняла второе место на Гран-при Канады.

«Я думаю, что это огромное дело – быть темнокожей женщиной в фигурном катании. Я очень горжусь тем, что смогла представлять [темнокожих]. (Это делает) завоевание медали еще более особенным», – сказала Эндрюс.

«Это очень, очень важно, особенно учитывая все, что сейчас происходит в мире. Она приняла вызов.

То, что она сделала такое заявление на этой неделе, творит чудеса для сообщества, и это будет в дальнейшем укреплять ее в роли образца для подражания», – отметил тренер спортсменки Деррик Делмор.

У популярнейшей фигуристки США 0 титулов. Зато она катает под свой вокал, собирает миллионы на ютубе и борется за права темнокожих