Мария Талалайкина получила разрешение для выступления на всероссийских соревнованиях

Российская фигуристка получила от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение для выступлений на всероссийских соревнованиях.

В прошлом сезоне Талалайкина приняла решение уехать в Италию и выступать за сборную этой страны. Однако в сентябре этого года фигуристка вернулась в Россию, объяснив это тем, что ей не удалось получить в Италии вид на жительство.

Талалайкина тренируется в группе Евгения Рукавицына.

«Чтобы выступать на всероссийских соревнованиях, необходимо получить официальное разрешение от ФФКР. Такое разрешение Талалайкина получила», – заявил гендиректор ФФКР Александр Коган.