Мария Талалайкина получила разрешение для выступления на всероссийских соревнованиях

Теги сборная России ФФКР женское катание Александр Коган Мария Талалайкина Фигурное катание

Российская фигуристка Мария Талалайкина получила от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение для выступлений на всероссийских соревнованиях.

В прошлом сезоне Талалайкина приняла решение уехать в Италию и выступать за сборную этой страны. Однако в сентябре этого года фигуристка вернулась в Россию, объяснив это тем, что ей не удалось получить в Италии вид на жительство.

Талалайкина тренируется в группе Евгения Рукавицына.

«Чтобы выступать на всероссийских соревнованиях, необходимо получить официальное разрешение от ФФКР. Такое разрешение Талалайкина получила», – заявил гендиректор ФФКР Александр Коган.

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