Никита Рахманин: «В короткой программе мы – зомби, которые проснулись и ищут добычу. Видим человека и пытаемся бежать за ним, а в конце съедаем»

Фигуристы Карина Акопова и прокомментировали свое выступление с короткой программой на этапе Гран-при России в Сочи.

Акопова и Рахманин заняли в короткой программе третье место.

Акопова: Прокат был неплохой, но мы можем и лучше – мы знаем это. Родные стены и знакомые лица на трибунах очень помогают.

Спасибо всем, кто пришел и поддержал нас. Мы знаем, что это олимпийская арена, здесь выиграл Олимпиаду наш тренер , и это очень помогает.

Рахманин: О чем наша программа? Мы зомби, которые проснулись, ищут добычу. Когда начинается веселая музыка, мы заходим в бар, видим человека и пытаемся бежать за ним. В конце мы его съедаем.

Акопова: Нет, мы его, по-моему, так и не догнали... Или съели. Будем считать, что съели.

Рахманин: На что будем тратить призовые? Сначала нужно их заработать. Мотивируют ли призовые? Я думаю, нет.

Акопова: И так была мотивация. Но это плюсик тоже. Где черпаем мотивацию? Тренер помогает, хобби какие-то. Мы отвлекаемся, приходим на тренировки, и мотивации больше становится.

⚡ Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Сочи, Мухортова и Евгеньев – 2-е, Акопова и Рахманин – 3-и