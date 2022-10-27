Василиса Даванкова: «Валиева – невероятно талантливая, такие люди должны быть олимпийскими чемпионами. Надеюсь, в ее жизни это еще будет»
Бывшая российская фигуристка Василиса Даванкова поделилась мнением о допинговом скандале вокруг Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.
– Как тебе новая произвольная Камилы Валиевой? Плакала?
– Я не плаксивая. Хорошо, если эта программа поможет, а не будет тригерить ее воспоминания. Классно, если они проговорили это с психологом.
Очень хотелось бы, чтобы Камила прошла через это. Она невероятно талантливая девочка, такие люди должны быть олимпийскими чемпионами. Надеюсь, в ее жизни это еще будет.
– РУСАДА заявило, что не будет оглашать результаты расследования допингового дела Валиевой. Ей это тоже поможет?
– В любом случае, все обсуждать будут. Об итогах расследования станет ясно по медалям командного турнира — дадут их или нет. Наши фигуристы, которые выступали в Камилой в команде, должны поддержать ее.
Думаю, что Валиева где-то глубоко внутри будет чувствовать себя виноватой перед ребятами, если они не получат медали, хотя вины ее, конечно, в этом нет, – сказала Даванкова.
Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?
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