Тамара Москвина: «Бойкова и Козловский очень хорошо готовы. Я считаю, что в Сочи они выступят здорово»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Бархатный сезон Фигурное катание

Заслуженный тренер России Тамара Москвина поделилась ожиданиями от выступления Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на втором этапе Гран-при России.

Соревнования пройдут в Сочи с 26 по 30 октября.

«Они сейчас очень хорошо готовы, повысили сложность прыжкового содержания в короткой и произвольной программах.

У них две новые программы. Я считаю, что они выступят здорово», – сказала Москвина 

Расписание второго этапа Гран-при России в Сочи: там выступят Трусова, Кондратюк, Бойкова и Козловский

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