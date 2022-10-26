Тамара Москвина: «Бойкова и Козловский очень хорошо готовы. Я считаю, что в Сочи они выступят здорово»
Заслуженный тренер России Тамара Москвина поделилась ожиданиями от выступления Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на втором этапе Гран-при России.
Соревнования пройдут в Сочи с 26 по 30 октября.
«Они сейчас очень хорошо готовы, повысили сложность прыжкового содержания в короткой и произвольной программах.
У них две новые программы. Я считаю, что они выступят здорово», – сказала Москвина
Расписание второго этапа Гран-при России в Сочи: там выступят Трусова, Кондратюк, Бойкова и Козловский
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