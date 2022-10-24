Татьяна Тарасова: «Почему Акатьева уступила Валиевой? Я не судья. Спросите Тутберидзе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление и на этапе Гран-при России в Москве.

«Выступление Софьи прекрасное, мне очень понравилось. Четверные прыжки? Это входит в понятие ее выступления. У нее великолепные четверные прыжки и катание тоже великолепное, все остальные прыжки чудесные.

Почему Акатьева уступила Валиевой? Я не судья. Спросите Этери Георгиевну [Тутберидзе].

У Валиевой взрослое выступление, она тоже упала только один раз из четверного прыжка. Ее выступление очень высокого качества, все элементы, она очень красивая в программе, показывает взрослое катание.

Сравнить прокат Акатьевой и Валиевой? Я еще раз повторяю: я не судья и не оцениваю», – сказала Тарасова.

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!

Космические оценки Валиевой и других фигуристов – имитация нашего благополучия. В чем смысл?