Татьяна Тарасова: «Почему Акатьева уступила Валиевой? Я не судья. Спросите Тутберидзе»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой на этапе Гран-при России в Москве.

«Выступление Софьи прекрасное, мне очень понравилось. Четверные прыжки? Это входит в понятие ее выступления. У нее великолепные четверные прыжки и катание тоже великолепное, все остальные прыжки чудесные.

Почему Акатьева уступила Валиевой? Я не судья. Спросите Этери Георгиевну [Тутберидзе].

У Валиевой взрослое выступление, она тоже упала только один раз из четверного прыжка. Ее выступление очень высокого качества, все элементы, она очень красивая в программе, показывает взрослое катание. 

Сравнить прокат Акатьевой и Валиевой? Я еще раз повторяю: я не судья и не оцениваю», – сказала Тарасова.

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!

Космические оценки Валиевой и других фигуристов – имитация нашего благополучия. В чем смысл?

Опрос

Валиева без ультра-си обыграла Акатьеву с тремя – все по делу?
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Камила Валиева
Нет
77%
Софья Акатьева

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