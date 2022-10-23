Алексей Железняков: «Не согласен, что Валиевой завысили балл. Прокат отличный, оценки соответствующие. Камилу обожает весь мир»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал результаты короткой программы женщин на первом этапе Гран-при России.

Короткую программу выиграла , – 2-я.

«Камила, как всегда, меня вдохновляет. Я говорил, что девочка богом поцелована. Сейчас ей сложно, она борется сама с собой, честно борется, за это я ее еще больше люблю и уважаю.

Все девочки через это проходят, и Камила делает это достойно. Даже у меня в танцевальном зале не позволяет никогда себе схалтурить и расслабиться.

Прокат красивый, вдохновенный – и точка. Завысили балл Валиевой? Я не согласен с этим. Если элементы исполнены на плюсы и катание шикарное, то все вполне справедливо, компонентные оценки такие и должны быть.

Прокат отличный, оценки соответствующие, да и не забывайте, какой рейтинг у этой девушки в мире фигурного катания. Ее обожает весь мир.

Софья Акатьева – тоже умница, не хватает немного опыта выступать по взрослым, но пару стартов – и переживания уйдут, зная ее характер.

Не знаю, что случилось на акселе, обычно как орешки щелкает, а тут сбой какой-то произошел, как будто задумалась о чем-то на заходе. В хореографии очень прибавила, катание становится взрослым, осознанным и в зале это тоже ощущается, по-другому стала двигаться.

Девочки, в общем, молодцы. Дай бог, чтобы произвольные программы чистенько откатали и с душой», – сказал Железняков.

«Внешне все нормально, но моя история остается со мной». Валиева ушла от вопроса о допинге, но намекнула на позитивный исход