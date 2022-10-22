Камила Валиева: «Настрой на сезон? Радоваться, получать удовольствие»
Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопросы Максима Транькова.
– Скажи о своем настрое на сезон тремя словами.
– Радоваться, получать удовольствие.
– Все, это три слова. У тебя есть час свободного времени, как ты его проведешь?
– Погуляю с собакой или без, просто погуляю.
– Подарок от болельщиков, который тебя больше всего удивил.
– На самом деле все удивляют, каждый раз что-то новое, необычное. Все подарки – это отдельная история.
– Самый известный человек, которого ты встретила за последнее время.
– Все мое окружение очень известное. Очень известное.
– На что потратишь призовые после этого сезона?
– Не знаю, копить буду.
– На что?
– На всякий случай.
– Что сложнее – съемки в музыкальных клипах или тренировка с четверными?
– Тренировка.
– Песня, которую ты чаще всего включаешь на тренировке?
– «Седьмой лепесток». (поют хором) Я невозможно скучаю, я очень болен, я почти умираю…
– Что смотришь в свободное время?
– Сериал Saga Winx, про фей – прикольно, мне интересно стало, – сказала Валиева.
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