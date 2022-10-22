Российская фигуристка ответила на вопросы .

– Скажи о своем настрое на сезон тремя словами.

– Радоваться, получать удовольствие.

– Все, это три слова. У тебя есть час свободного времени, как ты его проведешь?

– Погуляю с собакой или без, просто погуляю.

– Подарок от болельщиков, который тебя больше всего удивил.

– На самом деле все удивляют, каждый раз что-то новое, необычное. Все подарки – это отдельная история.

– Самый известный человек, которого ты встретила за последнее время.

– Все мое окружение очень известное. Очень известное.

– На что потратишь призовые после этого сезона?

– Не знаю, копить буду.

– На что?

– На всякий случай.

– Что сложнее – съемки в музыкальных клипах или тренировка с четверными?

– Тренировка.

– Песня, которую ты чаще всего включаешь на тренировке?

– «Седьмой лепесток». (поют хором) Я невозможно скучаю, я очень болен, я почти умираю…

– Что смотришь в свободное время?

– Сериал Saga Winx, про фей – прикольно, мне интересно стало, – сказала Валиева.