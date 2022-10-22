Вайцеховская о деле Валиевой: «Любое сокрытие информации приводит лишь к глобальному недоверию по отношению к тем органам, которые занимаются проверками»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о решении РУСАДА не озвучивать детали по допинговому делу российской фигуристки .

«Заявление РУСАДА о том, что вердикт по делу Камилы Валиевой не будет передан огласке, вызывает на самом деле двоякие чувства. После всего того, что свалилось на Камилу в олимпийском сезоне, стремление оградить спортсменку от очередного всплеска истерии вполне понятно. Эффект, правда, может оказаться совсем обратным, но это другой вопрос.

Но если абстрагироваться от имен и национальностей, все возвращается к теме, которую не раз поднимали: может ли вообще существовать ограничения и запреты на информацию, когда речь идет о главных медийных лицах столь раскрученной сферы, как международный спорт?

На мой взгляд, нет. Уже писала: в профессиональном сообществе, где, простите, писать в пробирку спортсмен вынужден под наблюдением допинг-офицеров, причем не факт, что одного с тобой пола, само понятие «медицинской тайны» воспринимается одиозно.

Почему, скажем, результаты гендерного анализа предаются огласке, а диагнозы, при которых спортсмену выдается терапевтическое исключение на сильнодействующие вещества вплоть до амфетаминов — нет? Все ведь прекрасно понимают, что речь в этом случае идет не о частной информации, а о самом что ни на есть нелегальном, но узаконенном преимуществе одних спортсменов над другими.

То же самое касается ситуаций с допинговыми или иными расследованиями. Любое сокрытие информации приводит лишь к глобальному недоверию по отношению к тем органам, которые занимаются проверками — неважно, внутри страны или за ее пределами. Статус защищенного лица здесь не что иное, как спекуляция: ты либо профессиональный спортсмен, либо ребенок», – написала Вайцеховская.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно