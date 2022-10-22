Морошкин о произвольной Бойковой и Козловского: «Александра любит классическую русскую литературу, она знает сюжет и как нужно себя преподносить»

Хореограф Николай Морошкин рассказал о новых программах и Дмитрия Козловского.

В короткой программе фигуристы катаются под композицию Hit the Road Jack, в произвольной – под саундтрек Дарио Марианелли для фильма «Анна Каренина».

«Я очень много общался с людьми из хореографической отрасли. К счастью, у нас в Петербурге есть возможность общаться с такими людьми, как Пиманов Дмитрий Александрович, который является постановщиком в Мариинском театре. Также с нами на сборах в Сочи были люди из труппы балета Эйфмана – Галичанин Альберт и Елена Кузьмина. С ними общался по поводу произвольной программы для Бойковой и Козловского, они очень помогли с выбором музыки и идеи.

Когда мы выбирали произвольную, остановились на «Анне Карениной», поскольку ребятам очень близок этот образ, близка эта идея. Совершенно случайно. Я пришел на занятия Галичанина Альберта Евгеньевича и увидел, как ребята двигаются в классических образах. И я понял, что им нужно выбирать что-то классического направления. А «Анна Каренина» родилась как-то сама собой, потому что я в этом году смотрел балет Эйфмана на тему Карениной и понял, что ребята смогут очень быстро схватить правильные образы.

И тут мы не прогадали, потому что даже работники Эйфмана, Галичанин с Кузьминой, когда работали с ребятами, сразу подметили, что они хватают эти идеи очень быстро, и смотрится все очень сюжетно, интересно, и проникаешься к тому, что они делают. И поскольку Александра читала «Анну Каренину» и любит классическую русскую литературу, она знает сюжет, знает сценарий, знает, как нужно себя чувствовать, как нужно себя преподносить. У ребят произвольная родилась очень спонтанно и интересно.

Короткая программа совершенно другая. Я хотел для них попробовать что-то совершенно новое, отойти немножко от классических идей. Здесь было сначала все сложновато, потому что для ребят это инородный образ, они в нем себя пока ищут. И приходится настаивать на своем, проталкивать, проталкивать.

Они очень хорошо чувствуют мощь, энергетику, это то, что им близко. Но хотелось бы больше увидеть свободы, пластики, взаимодействия, вальяжного катания, чтобы зрительский глаз не напрягался, а отдыхал и получал от этого блюзовое удовольствие. Вот здесь придется еще поработать», – сказал Морошкин.