Козловский о Кубке Санкт-Петербурга: «На подобные соревнования нужно пускать зрителей. Не у всех есть возможность поехать в другой город»

Российский фигурист , выступающий в паре с , выразил сожаление из-за отсутствия зрителей на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

«Печально, что не было зрителей. Мне кажется, что на подобные соревнования всегда нужно пускать зрителей. Во‑первых, это эмоции для спортсменов. Во‑вторых, на таких турнирах сейчас очень часто выступают спортсмены мирового уровня, на них всегда очень интересно посмотреть.

Не у всех есть возможность поехать в другой город. В Санкт‑Петербурге, к сожалению, практически нет крупных турниров. Зрителю нужно давать возможность увидеть своих любимых спортсменов», – сказал Козловский.