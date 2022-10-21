Александра Бойкова: «Вспомнили, что такое умирать посередине программы и потом на морально-волевых делать элементы»

Чемпионы Европы 2020 года в парном катании и прокомментировали свое выступление на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Дуэт представил новую произвольную программу под музыку из фильма «Анна Каренина».

«Далеко не все удалось, но мы наконец-то вспомнили, что такое соревнования, что такое умирать посередине программы и потом на морально-волевых делать элементы.

Но мы рады, что получилось более-менее презентовать программу. Да, очень много шероховатостей, и артистически мы сейчас вообще не дорабатывали. Довольны, но процентов на 70», – сказала Бойкова.

«Наша премьера все откладывалась и откладывалась. Наконец-то она состоялась. Могу сказать, что мы с Сашей сделали максимум на сегодняшний день. Поймите, у нас был довольно большой пропуск.

В тот момент, когда все уже начинали набирать форму, мы вынуждены были в экстремальном порядке нагонять это все. Поэтому мы здесь специально выступаем, чтобы понять, вспомнить, что такое соревновательная атмосфера.

Поскольку в последний раз в таком соревновательном формате мы выступали на Кубке Первого канала, с того момента прошло уже уйма времени, можно сказать, что это уже другая жизнь, другая реальность», – добавил Козловский.

Бойкова и Козловский победили на этапе Кубка Санкт-Петербурга, Кадырова и Колесов – 2-е