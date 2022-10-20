Гендиректор «Самбо-70» Дмитрий Кузнецов снят с должности («Р-Спорт»)
Генеральный директор московского центра спорта и образования «Самбо-70» Дмитрий Кузнецов снят с должности.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По сообщению источников, решение было принято в среду после совещания с главой Москомспорта Алексеем Кондаранцевым. Контракт Кузнецова действует до 21 октября, но в четверг он уже объявил в школе об уходе и попрощался с коллективом.
Кузнецов возглавлял «Самбо-70» с 21 октября 2021 года, он сменил в должности Рената Лайшева.
Комментарии