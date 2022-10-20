«Валиева действительно это пережила. Девчонку затравили, и она не выдержала». Дмитриев-старший о произвольной программе про Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев оценил произвольную программу Камилы Валиевой, посвященную Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Давайте к событиям последних недель. Во-первых, очень всех взбудоражила программа Валиевой с капюшоном.

– Да, много о ней прочитал отзывов. А в чем проблема-то?

– Мол, как же так, штаб ее заставил проживать снова все эти неприятные эмоции.

– Это же образ. Она действительно это пережила. А чем образ «Кармен» отличается от этого, скажите? Если по серьезному подходить, без шуток.

На самом деле, хорошая идея. Ее же правда травили. Девчонку затравили, и она не выдержала. Если б выдержала, история была бы еще сильнее и круче. Но не выдержала.

В жизни часто не все так красиво, как хочется. Вон Женька Плющенко в Сочи тоже выиграл командный турнир, а потом личный не смог (Плющенко снялся из-за травмы – Sports.ru). Не факт, что он бы его не выиграл. Тогда все катались ужасно, – сказал Дмитриев.

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала

Программа Валиевой про Олимпиаду – спорный выбор: из психотерапии она превращается в реалити-шоу