Гулякова на вопрос о лучшей фигуристке мира: «Александра Трусова, наша ракета 🚀»

Победительница финала Кубка России 2020 года Анастасия Гулякова ответила на вопросы подписчиков в сторис.

– Кто лучшая фигуристка в мире, кроме тебя?

– Александра Трусова, наша ракета. 🔥🚀🧡

– Ты еще дружишь с Женей Семененко?

– Конечно, все-таки в одной группе.

– Любимый прыжок?

– Вращения люблю, а прыжки все как-то одинаково. Не выделяю.

– Как ты справляешься с давлением?

– Слушаю музыку, погружаюсь в себя перед соревнованиями.

– Будешь участвовать в новогодних шоу?

– Да.

– Что бы хотела изменить в жизни?

– Поменять можно только себя, тогда и жизнь изменится, – ответила Гулякова.

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