Гулякова на вопрос о лучшей фигуристке мира: «Александра Трусова, наша ракета 🚀»
Победительница финала Кубка России 2020 года Анастасия Гулякова ответила на вопросы подписчиков в сторис.
– Кто лучшая фигуристка в мире, кроме тебя?
– Александра Трусова, наша ракета. 🔥🚀🧡
– Ты еще дружишь с Женей Семененко?
– Конечно, все-таки в одной группе.
– Любимый прыжок?
– Вращения люблю, а прыжки все как-то одинаково. Не выделяю.
– Как ты справляешься с давлением?
– Слушаю музыку, погружаюсь в себя перед соревнованиями.
– Будешь участвовать в новогодних шоу?
– Да.
– Что бы хотела изменить в жизни?
– Поменять можно только себя, тогда и жизнь изменится, – ответила Гулякова.
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