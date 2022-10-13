Ягудин о травмах: «У фигуристов есть поговорка: если ты проснулся и тебя ничего не беспокоит, значит, ты труп»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин рассказал о травмах в фигурном катании.

«Редкий случай, когда кто-то заканчивает профессиональную карьеру и с достаточно хорошими результатами, и практически без травм. Это у нас за счастье, это единицы. У нас есть такая поговорка: если ты проснулся и тебя ничего не беспокоит, значит, ты труп.

Когда ты выходишь на совсем лидирующие позиции, там уже от мелочей зависит. А эти мелочи добиваются порой через травмы», – сказал Ягудин.