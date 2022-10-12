Алексей Ягудин: «В США участники Олимпиад говорят: «Мы счастливы, что являемся частью этого праздника». А мы счастливы, только когда стоим на пьедестале»

Теги Татьяна Тарасова Алексей Ягудин сборная России сборная США мужское катание Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о тренерских методах в России и США. 

«Порой удивляет, когда говорят: «Такое давление было на мою дочку...» А что вы хотели? Тренер хочет, чтобы был результат. Да и сам ученик хочет. Я не говорю о жестокости сейчас. 

Бывало, (Татьяна) Тарасова шлепнет кулаком по бортику – и думаешь: «Лучше сделать! Лучше постараться, чтобы получилось». Надо! Костьми ляг, но надо это сделать. За границей другое отношение. 

В США участники Олимпийских игр говорят: «Мы счастливы, что являемся частью этого праздника». Это у них в голове.

А мы счастливы только тогда, когда стоим на пьедестале. Ну а что нам этот праздник – мы его можем и у себя дома устроить, пригласив друзей», – сказал Ягудин. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные