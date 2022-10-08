Алексей Ягудин: «У меня отказывала нога, ходить мог, а прыгать – уже нет. Перед турниром намазал разогревающую мазь на пятую точку. Жгло так, что забыл о проблемах»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 в мужском одиночном катании поделился случаем из своей спортивной карьеры.

«Еще один важный момент в вопросах достижения успеха – способность выходить из сложных ситуаций, проживать их. Кто не знает: у меня одна нога железная, заменено бедро.

Еще до операции на тазобедренном суставе бывали ситуации, когда нога просто могла отказывать. То есть ходить я мог, а прыгать уже нет.

И вот очередной турнир, я выезжаю на лед перед соревнованием и понимаю, что все – ноги нет. Я возвращаюсь в раздевалку и думаю: «Ну, Лех, ищи способы, как исправить ту ситуацию, в которой ты оказался».

Сдаваться вообще не в моем характере. Финансовая составляющая турнира тоже влияет, чего скрывать...

И я придумал! Взял разогревающую мазь и намазал ее себе, простите, на пятую точку. Ребят, жгло так, что в этом огне я забыл, что у меня с ногой какие-то проблемы!

Правда, потом полночи я просидел филейной частью в минибаре, потому что там была хоть какая-то прохлада.

Сейчас, конечно, смешно, а тогда было не очень. Но турнир я выиграл», – рассказал Ягудин, выступая с лекцией «Неудача – путь к успеху» в рамках форума «Новые горизонты».